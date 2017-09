Nachdem bereits fast jeder Superheld der DC Comics seinen eigenen Film spendiert bekommen hat, sollen als Nächstes die gleichermaßen verhassten wie geliebten Bösewichte in den Vordergrund treten. Auch der Batman-Erzfeind Joker soll ein Soloabenteuer auf den Leib geschneidert bekommen – und kein Geringerer als Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio (‚The Revenant‘) ist im Gespräch für die kultige Rolle!

In der Strategieabteilung von Warner Bros. und DC Comics ist vor einigen Tagen eine Grundsatzentscheidung gefallen: Weil es praktisch kaum noch filmisch bisher nicht verwertete A-Liga-Superhelden gibt, wendet man sich nun den antagonistischen Kräften – sprich den Schurken – mit großen Eventfilmen zu. Ein neues, noch extra zu benennendes cineastisches Universum, das dritte neben Superhelden (DC Extended Universe) und den mit ‚The Mummy‘ wiedererweckten alten Gruselmonstern (Dark Universe). Wie wurde etwa ‚Suicide Squad‘-Amazone Harley Quinn zu dem mörderischen Mädel, das sie nun darstellt? Und vor allem: Welches grausame Schicksal hat den Joker (der wahre, bürgerliche Name der Figur ist unter Comicfans nicht endgültig geklärt) hervorgebracht?

Jared Leto ist mächtig sauer über dieses Casting!

Der alte Batman-Erzfeind Joker, bereits von Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger oder Jared Leto gespielt, bekommt als Erster seinen Solofilm. Die Regie hat ein Mann übertragen bekommen, den man nicht auf den ersten Blick mit dem Superheldengenre in Verbindung brächte: Todd Phillips, der Mann hinter den ‚Hangover‘-Erfolgen. Als Produzent wurde Martin Scorsese gewonnen – und durch ihn ist das Studio nun in der Lage, mit dem Wunschkandidaten Nr. 1 zu verhandeln. Kein Geringerer als Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio ist Warner Bros.’ Traum-Joker; der Superstar hat allerdings noch in keinem Comicfilm mitgemacht.

Während die Fans seit der Meldung völlig aus dem Häuschen sind, ist einer sauer über diese Entscheidung, nämlich Jared Leto. Der hat sich zuletzt für ‚Suicide Squad‘ die Seele aus dem Leib gespielt, ist aber trotzdem keine Option für den neuen Film …