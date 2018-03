Erster Trailer zu ‚Wahrheit oder Pflicht‘

In der neusten Produktion der Horrorthriller-Schmiede Blumhouse Productions (u. a. ‚The Purge‘, ‚Get Out‘ und ‚Split‘) wird eine Gruppe junger Studenten in ein übernatürliches Spiel mit dem Tod verwickelt.

Die kalifornische College-Studentin Olivia (Lucy Hale) lässt sich nur ungern von ihrer besten Freundin Markie (Violett Beane) überzeugen, den letzten Spring Break vor ihrem Abschluss in Mexiko zu verbringen. Dort angekommen, sind ihre Bedenken aber schnell vergessen und sie feiert ausgelassen mit ihren Freunden. Während einer Partynacht lernt sie den charmanten Carter (Landon Liboiron) kennen, der die Gruppe zu einer geheimnisvollen Höhle führt und sie überredet, das Partyspiel „Wahrheit oder Pflicht“ zu spielen. Die erst lustige Stimmung schlägt schnell um, als Carter anfängt, von einem Fluch zu erzählen …

‚Wahrheit oder Pflicht‘ - 1. Trailer © Video: Universal Pictures

Partyspiel wird zur Todesfalle

Zurück in Kalifornien hat Olivia den Vorfall schon fast vergessen, als sie unheimliche Botschaften erreichen, die sie auffordern, zwischen Wahrheit oder Pflicht zu wählen. Anfangs hofft sie noch, dass sie sich alles nur einbildet, doch dann erkennt sie, dass sie die Regeln befolgen muss, um zu überleben. „Wahrheit oder Pflicht“ wird zur unentrinnbaren Realität: Wer nicht die Wahrheit sagt oder eine Mutprobe verweigert, stirbt eines brutalen Todes. Der einzige Ausweg: Die Freunde müssen zusammenhalten und herausfinden, was vor langer Zeit in der Höhle in Mexiko geschah.

‚Wahrheit oder Pflicht‘ soll am 10. Mai 2018 in den Kinos anlaufen.