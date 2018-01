Ingemar Stenmark hat Ihnen am besten gefallen? Dann voten Sie für ihn!

Der beste Kitzbühel-Slalom aller Zeiten: Jetzt voten! Das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel hat Kultstatus und ist eines der schwierigsten und legendärsten im alpinen Skiweltcup. Wählen Sie online den besten Kitzbühel-Slalom am Ganslernhang und seien Sie im Jänner als VIP-Gast live dabei.

Sie finden, Marcel Hirscher hat den besten Slalom hingelegt? Er freut sich über Ihr Voting! © ORF

Diese 12 Kitzbühel-Rennen stehen zur Auswahl:

22. Jänner 1967: Zum ersten Mal ein Weltcup-Bewerb und der Franzose Jean-Claude Killy ist Premierensieger

27. Jänner 1974: Als erster Österreicher gewann Hansi Hinterseer den Weltcup-Slalom in Kitzbühel

22. Jänner 1978: Zweiter Österreich-Sieg durch Klaus Heidegger. Heidegger gewinnt nur +0,04 Sekunden vor Petar Popangelovm (BUL)

18. Jänner 1981: Ingemar Stenmark, Rekordsieger im Weltcup, schaffte es von Platz neun nach dem ersten Durchgang zum Sieg

17. Jänner 1982: Ingemar Stenmark, sein vierter Sieg mit Rekord-Vorsprung von +3,16 Sekunden auf Phil Mahre (USA)

21. Jänner 1990: Dritter Österreich-Sieg durch Rudi Nierlich. Nierlich schaffte es von Platz neun nach dem ersten Durchgang zum Sieg

14. Jänner 1996: Österreich-Sieg durch ORF-Experte Thomas Sykora - 0,06 Sekunden vor Alberto Tomba (ITA)

23. Jänner 2000: Mit höchster Startnummer 47 gewinnt Mario Matt gewinnt den Slalom

20. Jänner 2002: Erster und einziger Kitzbühel-Sieg von Rainer Schönfelder

23. Jänner 2005: Erster Weltcup-Sieg von Manfred Pranger

24. Jänner 2016: Größte Aufholjagd von Henrik Kristoffersen (NOR) - von Platz 12 nach dem ersten Durchgang zum Sieg

22. Jänner 2017: Marcel Hirscher fuhr von Platz neun nach dem ersten Durchgang zum Sieg

Hier gibt's die Videos zu den einzelnen Top-Favoriten sowie das Voting

Kitzbühel-VIP-Packages gewinnen – so geht’s:



Wenn Sie am großen VIP-Package-Gewinnspiel teilnehmen wollen, dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Beantworten Sie einfach die Gewinnfrage und fassen Sie in Worte, warum welcher Slalom Ihr Favorit ist. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Unter allen Teilnehmer werden folgende Preise verlost:

1x2 VIP-Zonen-Karten für den Super-G am Freitag, dem 19. Jänner 2018 und 1x2 Tickets für die legendäre Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going am Freitag, dem 19. Jänner 2018

1x2 VIP-Zonen-Karten für den Slalom am Sonntag, dem 21. Jänner 2018 inkl. Restaurantgutschein im Hotel Tenne

Achtung: Teilnahmeschluss ist der 15. Jänner 2018, 12 Uhr