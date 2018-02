Der Erfolg der ORF-Serie ‚Vorstadtweiber‘ bleibt auch während der Ausstrahlung der aktuellen Episoden ungebrochen (bis zu 993.000 Zuseher). Während Fans dem großen Staffelfinale am 5. März (um 20.15 Uhr) entgegenfiebern, bestätigt ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner bereits jetzt, dass das Erfolgsformat um eine vierte Staffel erweitert wird.

„Wir haben sorgfältig und intensiv daran gearbeitet, ob und wie die ‚Vorstadtweiber‘ in eine nächste Staffel gehen könnten. Welche Entwicklung können die Figuren nehmen? Was kann uns als Publikum überraschen? Und ich bin stolz, dankbar und froh, sagen zu können: Ja, wir machen weiter!“, bestätigt ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner in einer Presseaussendung des ORF die Zukunft der beliebten Serie.

Dreharbeiten zur vierten Staffel ab Juli

Während eingeschworene Fans also dem großen Showdown der aktuell laufenden Staffel entgegenfiebern (Folge 30 wird erstmals am 5. März um 20.15 Uhr auf ORF eins ausgestrahlt), wird im Hintergrund bereits an der Fortsetzung gewerkt – die Dreharbeiten zu zehn neuen Folgen starten voraussichtlich im Juli. Auf dem Regiestuhl nimmt auch diesmal wieder Harald Sicheritz Platz. Fünf weitere Folgen inszeniert Mirjam Unger (‚Maikäfer flieg‘), die damit nicht nur ihr ‚Vorstadtweiber‘-Debüt zelebriert, sondern auch für ihr erstes fiktionales Fernsehprojekt verantwortlich zeichnet. Die Drehbücher zur vierten Staffel sind in Arbeit und stammen erneut von Uli Brée.

Und was erwartet das Publikum in der vierten Staffel? Auch wenn die Produktion erst anläuft, hat Programmchefin Zechner auch darauf eine passende Antwort parat: „Wenn die Figuren einer Erfolgsserie zu Freundinnen werden, wenn das Publikum von Folge zu Folge in die Welt der Protagonistinnen tiefer eintaucht, haben wir eine Verantwortung. Nämlich sorgsam und umsichtig, dabei aber auch mutig und vorwärtsgewandt weiterzudenken.“