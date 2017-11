Vorstadtweiber: Wohin geht die Reise in Staffel 4?

Ab 8. Jänner läuft die dritte Staffel der Vorstadtweiber im ORF, und dass die Erfolgsserie weitergeht, ist bereits fix.

Wann allerdings genau die erste Klappe fällt, steht noch in den Sternen. Autor Uli Brée auf TV-MEDIA-Anfrage: „Die vierte Staffel ist in Entwicklung, allerdings steht die Marschrichtung noch nicht fest. Ich habe Konzepte entwickelt, und jetzt ist man in der Entscheidungsfindung, wohin die Reise gehen soll.“

‚Vorstadtweiber‘ oder ‚Männerschmerzen‘? © Gilbert Novy / KURIER / picturedesk.com

Unter der ‚Vorstadtweiber‘-Fortsetzung leidet das Brée-Komödienserienprojekt ‚Männerschmerzen‘, das eigentlich 2018 realisiert werden sollte und momentan auf Eis liegt. „Ich bin zwar ein Schnellschreiber, aber man muss sich entscheiden: Entweder das oder das“, so der 53-Jährige nüchtern.