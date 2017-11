Vorfreude! Roseanne und Will & Grace kommen bald wieder

Will & Grace sind in naher Zukunft auf Pro 7 zu sehen!

In den 90er-und 00er-Jahren waren diese US-Serien große Hits. Die erste Kritik plus News und Infos zu den Neuauflagen.

Sie waren eine der komischsten und kultigsten TV-WGs der Nullerjahre: der homosexuelle Rechtsanwalt Will (Eric McCormack) und die neurotische Innenarchitektin Grace (Debra Messing). Seit der Einstellung der Comedy nach acht Staffeln (194 Folgen, 1998 bis 2006) hofften Fans auf ein Wiedersehen.

© NBC

Elf Jahre später ist der Traum wahr geworden: Seit Ende September begeistern McCormack, Messing und ihre Co-Stars Megan Mullally (Karen, Grace' schrille und mode-sowie alkoholaffine Assistentin) und Sean Hayes (Wills bester Freund, der exzentrisch-dramatische Jack) das US-Publikum auf NBC (bei uns startet das Format in naher Zukunft auf PRO 7). Übrigens: Bereits vor der Veröffentlichung der ersten Revival-Episode (Season 9 hat 16 Folgen) wurde eine 10. Staffel bestellt.

© NBC

Fans fragen sich bestimmt, wie das damalige Sitcom-Ende in das Remake eingearbeitet wird. Ganz einfach: Es wird ignoriert. Will und Grace, beide Singles, wohnen wieder zusammen. Karen ist immer noch mit Stan verheiratet und stinkreich. Und Jack ist weiterhin "Just Jack" - aber bloß nicht in seiner Gegenwart erwähnen!

So wurden die vergangenen elf Jahre knackig zusammengefasst, das ‚Will & Grace‘-Comeback kann starten. Und das bietet kurzweilige und nostalgische Unterhaltung, die aber doch stark veraltet wirkt. Für eine Serie, die von homosexuellen Figuren handelt, ist diese Darstellung nicht mehr zeitgemäß. Es sollte mehr drin sein als das stereotype Bild des schwulen Mannes. Wir schreiben immerhin das Jahr 2017! Trotzdem: Für Fans ein Muss.

© ABC

Ob es bei Roseanne (1988 bis 1997) ebenso nostalgisch zugeht, steht noch in den Sternen. Die 90er-Comedy feiert Anfang 2018 auf ABC mit bisher (!) neun Folgen ihr Comeback. Auch hier wird das Ende ignoriert, immerhin ist Dan (John Goodman), der Ehemann der Power-Frau (Roseanne Barr), ja gestorben.

© ABC

Beim Revival der Serie spielen neben Goodman und Barr auch die Alt-Darsteller Laurie Metcalf als Jackie, Michael Fishman als D. J., Lecy Goranson als Becky, Sarah Chalke (die zweite Becky) in einer neuen Rolle sowie Sara Gilbert als Darlene mit. Außerdem ist Greys Anatomy-Star James Pickens Jr. als Dans Pokerkumpel Chuck wieder mit dabei. Noch immer nicht klar ist, ob Big Bang Theory-Nerd Johnny Galecki (als Darlenes Freund) zum Cast stoßen wird - wir lassen uns überraschen...