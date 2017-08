Vin Diesel plant ein neues Serienprojekt, und natürlich geht’s darin auch um Autos. Gemeinsam mit NBC möchte der 50-jährige ‚Fast & Furious‘-Star die 80er-Kultserie ‚Miami Vice‘ zurück ins Fernsehen bringen!

‚Miami Vice‘ kommt zurück ins Fernsehen! Wie The Hollywood Reporter jüngst berichtet, entspringt die Idee eines Reboots dem ersten Vorstoß von Schauspieler Vin Diesel (‚Fast & Furious‘) im Rahmen eines First-Look-Deals mit der NBC-Tochter Universal Television. Demnach befindet sich die Neuauflage bereits seit Monaten in Arbeit. Diesel wird gemeinsam mit Shana Waterman – eine Kollegin seiner eigenen TV-Produktionsfirma One Race –, Chris Morgan – mit dem er bereits an allen ‚Fast & Furious‘-Teilen arbeitete –, sowie Ainsley Davies (‚Haunted‘) ausführend produzieren. Ob Vin Diesel womöglich auch vor der Kamera zu sehen sein könnte, wird derzeit heftig spekuliert. Für das Drehbuch zeichnet Peter Macmanus (‚The Mist – Der Nebel‘) verantwortlich.

‚Miami Vice‘ wurde 2006 bereits als Spielfilm wiederbelebt

Wie eng sich Vin Diesels Version um die beiden Detektive James ‚Sonny‘ Crockett (seinerzeit gespielt von Don Johnson) und Ricardo ‚Rico‘ Tubbs (Philip Michael Thomas) am Original orientieren wird, ist unklar. Die Ur-Serie ‚Miami Vice‘ wurde erstmals zwischen 1984 und 1989 ausgestrahlt, insgesamt brachte es die Serie in fünf Staffeln auf 112 Episoden. Zahlreiche, zum Teil damals noch unbekannte, Darsteller absolvierten Gastauftritte, darunter Viggo Mortensen, Stanley Tucci, Liam Neeson und Julia Roberts. 2006 gab es eine Filmadaption des 80er-Kults, mit Colin Farrell und Jamie Foxx in den Hauptrollen.