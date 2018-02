Musik statt Kabarett. Schmähbruder Viktor Gernot sorgt mit seinem ,Ich mach nur das, was mir am meisten Freude bereitet'- Sager für Verwirrung. Im Talk klärt er jetzt auf.

Eine TV-MEDIA-Anfrage bei Viktor Gernots Management führte zu einer brandheißen Info: Viktor Gernot hört mit dem Kabarett auf und will sich ausschließlich der Musik widmen.

Wenn sich einer der beliebtesten Komödianten Österreichs, der bei Servus TV sogar für den Quotenbestwert 2017 sorgte und dessen Tickets weggehen wie die warmen Semmeln, aus dem "Berufsleben" zurückzieht, steht TV-MEDIA natürlich auf der Matte.

TV-MEDIA: Sollte Ihnen die Tour richtig gefallen: Sitzen wir dann in einem halben Jahr wieder hier und reden über ,Gernot hört mit Kabarett' auf? Viktor Gernot: Der große Luxus, den ich hab, ist ja der, dass ich mischen kann, einfach weil ich's kann, und ich's mir so erarbeitet habe. Das würde ich gar nicht aufgeben wollen. Erfahrungsgemäß, wenn ich etwas ausschließlich mache, dann wird mir irgendwann fad. Das hatte ich in den 90ern mit Musicals. Eine wertvolle Erfahrung, aber wenn man 300 Shows im Jahr spielt, stellt sich die Sinnfrage. Jetzt gestalte ich es einfach entspannter, und die Band ist ein Herzensprojekt, sonst gibt's das nicht 30 Jahre. Ich habe, außer meiner Beziehung zu meiner Familie und zu manchen Freunden, keine partnerschaftliche Beziehung zusammengebracht, die 30 Jahre dauert.

TV-MEDIA: Woran liegt das?

Viktor Gernot: Dass man bei der Band nicht 365 Tage und Nächte im Jahr zusammen ist. Und dass man ein Projekt hat, das man sich gemeinsam ausgesucht hat, da ist schon viel Sinnliches, viel Freude im Grundpaket dabei. Da geht's um keine "Nein, ich will nicht zur Schwiegermama am Sonntag" und "Du hast schon wieder vergessen, das Kind vom Kindergarten abzuholen." Der Alltag, an dem die meisten Beziehungen zerbrechen, den gibt's bei einer Band nicht so. Wir sind uns unsere Geliebten. Wir sehen uns heuer an 70 Abenden im Jahr, darauf freut man sich.