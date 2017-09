‚Verschwörung‘: Claire Foy wird zu Lisbeth Salander

Lange hat die Suche gedauert, nun ist eine neue Darstellerin für Lisbeth Salander (Hauptfigur aus Stieg Larssons ‚Millenium‘-Romanreihe) gefunden: Claire Foy (‚The Crown‘) wird die Hackerin in der für 2018 geplanten Fortsetzung ‚Verschwörung‘ verkörpern. Damit beerbt die 33-jährige Britin Noomi Rapace und Rooney Mara.

Ursprünglich wollte Stieg Larsson mit den ‚Millenium‘-Büchern sein Opus Magnum schaffen – viel zu früh starb der schwedische Schriftsteller jedoch, und nur drei von zehn geplanten Romanen wurden 2009 postum veröffentlicht. Wenig später folgten in Schweden die drei Verfilmungen ‚Verblendung‘, ‚Verdammnis‘ und ‚Vergebung‘, mit Michael Nyqvist und Noomi Rapace in den Hauptrollen. 2011 nahm sich auch Hollywood dem Stoff an: Regisseur David Fincher (‚Sieben‘) holte Daniel Craig (‚James Bond 007: Spectre‘) für die Rolle des Enthüllungsjournalisten Mikael Blomkvist, sowie Rooney Mara (‚Song to Song‘) als Hackerin Lisbeth Salander vor die Kamera.

Erbschaftsstreit um unvollendetes viertes Buch

Larsson, der 2004 in Folge eines Herzinfarkts starb, hinterließ neben den zum Kult avancierten drei Bänden (per März 2015 wurden weltweit 80 Millionen Exemplare verkauft!) auch Exposés der Teile vier bis sechs. Nachdem ein hitziger Erbschaftsstreit um die ‚Millenium‘-Reihe entflammte (u. a. lag der vierte Ableger ‚Verschwörung‘ in nahezu vollendeter Form vor, jedoch wollten die Hinterbliebenen das Werk von keinem anderen Autoren finalisieren lassen), entschied sich der Verlag Norstedts für eine relativ unkomplizierte Lösung des Problems: Schriftsteller David Lagercrantz bekam die Aufgabe, einen eigenständigen Roman zu verfassen, der ohne Verwendung des unvollendeten Larsson-Buchs konzipiert werden sollte. Larssons Erben, sein Vater und sein Bruder, stimmten dieser freien Fortsetzung zwar zu – beim Publikum traf diese Entscheidung jedoch auf scharfe Kritik. Ende August 2015 wurde der Roman unter dem deutschen Titel ‚Verschwörung‘ publiziert.

Von Queen Elizabeth II. zu Hackerin Lisbeth Salander

Eben jenes Werk soll am 25. Oktober 2018 in den Kinos anlaufen. ‚The Girl in the Spider’s Web‘ (so der amerikanische Titel) soll dabei nicht als Fortsetzung von Finchers ‚Verblendung‘ agieren, sondern ein Reboot der Reihe darstellen. Während das Casting bislang eher schleppend verlief, wurde mit Fede Alvarez (‚Evil Dead‘) zumindest schon ein Regisseur genannt. Gefunden hat man indes bereits die weibliche Hauptdarstellerin: Claire Foy wird in die Rolle von Hackerin Lisbeth Salander schlüpfen.

Die 33-jährige Britin konnten Serienjunkies zuletzt im Netflix-Historiendrama ‚The Crown‘ bestaunen, wo sie die Jugendjahre von Königin Elisabeth II. porträtiert. Wie bekannt wurde, hat sich Foy gegen Schauspiel-Kolleginnen wie Scarlett Johansson, Natalie Portman und Felicity Jones durchgesetzt.