‚Venom‘: Tom Hardy als Marvel-Bösewicht

Endlich gibt es erstes bewegtes Bildmaterial zum kommenden Marvel-Film ‚Venom‘. Darin gibt Tom Hardy den finsteren Gegenspieler von ‚Spider-Man‘.

Man muss nicht zwingend Fan der Marvel-Comics sein, um Venom zu kennen. Vielleicht erinnert Ihr Euch noch an ‚Spider-Man 3‘ (2007) mit Tobey Maguire in der Titelrolle? Im letzten Superhelden-Film von Regisseur Sam Raimi tauchte mitunter das düstere Spiegelbild der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft auf. Venom – so der Name des „bösen Spider-Man“ – hat zwar ähnliche Eigenschaften wie der Spinnenmann, ist aber eigentlich nur ein Wirt, der von einem Alien-Parasiten befallen wird.

Wieder ein Marvel-Film der härteren Sorte

Das Opfer dieses Parasiten wird im Jahr 2018 Tom Hardy (‚Taboo‘) heißen. Er spielt im gleichnamigen Film den schurkischen ‚Venom‘, auf dem Regiestuhl nimmt Ruben Fleischer (‚Zombieland‘) Platz. Es soll wieder ein etwas härterer Marvel-Streifen werden, der eine Altersfreigabe ab 16 oder gar 18 anpeilt.

Im ersten Teaser-Trailer zum Film sieht man Hardy zwar noch nicht in seiner Form als schwarzes Wesen, dafür als Protagonist Eddie Brock, der langsam seinen Verstand verliert:

‚Venom‘ - Teaser © Video: YouTube

‚Venom‘ soll ab 4. Oktober in den Kinos anlaufen.