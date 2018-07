Warum an langweilige Orte pilgern, wenn man auch nach King's Landing oder ins Auenland reisen kann? Bei uns gibt's die Top-Destinationen und Reisetipps für Fans von ‚Game of Thrones‘ bis ‚Herr der Ringe‘.

1. Dubrovnik, Split, Klis, Kroatien - ‚Game of Thrones‘

Der Küstenort Klis im Süden Kroatiens liegt nicht allzu weit entfernt von Dubrovnik - hier entstanden viele Aufnahmen aus Königsmund, der Hauptstadt der sieben Königslande. In Dubrovnik kann man King’s Landing sowie Qarth besuchen. Der Anbieter Game of Thrones-Tour Croatia bietet Ausflüge zu den kroatischen Drehorten an.

Dubrovnik ist so schon eine Reise wert - doch besonders Game of Thrones-Fans lockt die kroatische Hafenstadt © Gameofthronestourcroatia.com

King's Landing - Dubrovnik diente als Kulisse © Game of Thrones-Wiki

2. Albuquerque, New Mexiko, USA - ‚Breaking Bad‘ und ‚Better Call Saul‘

Hier trieb Walter White alias Heisenberg sein Unwesen als Chemielehrer und Drogenbaron. In der bizarren Wüstenlandschaft lässt sich ein Wohnmobil perfekt parken kann. Aber auch alle anderen Serienschauplätze (Waschanlage, Los Pollos Hermanos, Walters Wohnhaus) finden sich hier. Albuquerque ist voll auf den ‚Breaking Bad‘-Tourismus-Zug aufgesprungen und bietet jede Menge Service und Ausflüge an.

Walter Whites Wüste © Sony Pictures

Perfekt geeignet für Ausflüge der anderen Art © theroute-66.com

Breaking Bad Locations in Albuquerque:

Beim Tourismus-Büro in Albuquerque kann man nicht nur Film-Trips sondern auch Hotel-Packs und Radtouren zu ‚Breaking Bad‘ - aber auch zum Spin-off ‚Better Call Saul‘ buchen. Die untenstehende interaktive Karte dient Gästen dazu, alle Drehorte abzuklappern.

3. Highclere Castle, Hampshire, England - ‚Downton Abbey‘

Wer den Landsitz der Familie Crawley besuchen will, fährt einfach nach Yorkshire. Gedreht wurde ‚Downton Abbey' nur eine Stunde westlich von London in Hampshire. Im Schloss der Gräfin von Carnarvon kann man wie der Earl of Grantham über den Kies zum Anwesen flanieren und sich hundert Jahre zurückversetzt fühlen. Tickets verkauft die Gräfin von Highclere online.

Sich einmal fühlen wie die edle Crawley-Familie... © ITV 1

Das wahre ‚Downton Abbey‘, Schloss Highclere © highclerecastle.co.uk

4. Stockholm, Schweden – ‚Verblendung‘, ‚Verdammnis‘, ‚Vergebung‘

Die weltbekannte ‚Millenium‘-Trilogie von Stieg Larsson wurde zum ersten Mal 2009 mit Mikael Nyqvist und Noomi Rapace in den Hauptrollen verfilmt. Der erste Teil, ‚Verblendung' dann nochmals im Jahr 2011 mit Daniel Craig und Rooney Mara als Mikael Blomkvist und Lisbeth Salander. In Stockholm kann man die Schauplätze des Kultkrimis abgehen. Wer die Bücher aufmerksam gelesen hat, kann dies auch ohne Guide machen!

Die Originale: Mikael Nyqvist als Mikael Blomkvist und Noomi Rapace als legendäre Lisbeth Salander © Yellow Bird

Stockholm, die Stadt für Krimifans © tripadvisor.de

5. Chateau de Voisins, Frankreich - ‚Die Tribute von Panem - Mockingjay‘

‚Tribute von Panem‘ spielt in der Zukunft - und unter anderem in der Nähe von Versailles. Das Chateau de Voisins diente als Villa von Präsident Snow.

Katniss auf der Treppe von Präsident Snows Villa © Lionsgate Films

Sicher einen Besuch wert: Das Chateau de Voisins © survoldefrance.fr

6. Doune Castle, Stirling, Schottland – ‚Outlander‘

Lust auf Schottland? Burg Leoch, wo Claire zunächst bei Colum MacKenzie und seinem Clan lebt, kennen Schotten und Touristen als Doune Castle. Der Schauplatz diente übrigens auch als Burg Winterfell in ‚Game of Thrones‘.

Claire versucht, sich im 18. Jahrhundert zurecht zu finden © Sony

Auf Doune Castle lebt die Dame aus der Zukunft für's erste ganz gut © dmsoftstudio.com

7. Atlanta, Georgia, USA – ‚The Walking Dead‘

Das Hauptgeschehen nach der Zombie-Apokalypse spielt sich in Atlanta ab. Dort wurden auch die meisten Szenen gedreht. Das Krankenhaus, in dem Rick im Pilotfilm aus dem Koma erwacht, ist in Wahrheit das Verwaltungsgebäude von Atlanta Mission in der Bolton Road. Rick´s Haus befindet sich am Grant Park, gleich gegenüber dem Eingang vom Zoo (817 Cherokee). Zombiefans buchen am besten die Zombiefilmtour zu den Drehorten von ‚The Walking Dead' und ‚Zombieland‘.

Zombies so weit das Auge reicht... © AMC

Zombiefans kommen in Atlanta voll auf ihre Kosten © filmtourismus.de

Drehort-Karte für ‚The Walking Dead‘

Wer Atlanta und Umgebung auf eigene Faust erkunden will, sollte diese Karte mit ins Gepäck tun:

8. Skellig Michael, Irland - ‚Star Wars: Das Erwachen der Macht‘

Der Insel Skellig Michael in Irland spielt eine spezielle Rolle am Ende von „Star Wars - Das Erwachen der Macht”, weshalb sie wohl auch noch einmal in der Fortsetzung ‚Star Wars 8‘, die 2017 in die Kinos kommt, zu sehen sein wird. Im realen Leben verirrt sich dort üblicherweise kein Millennium Falke hin, es sind sogar täglich nicht mehr als 180 Besucher zugelassen. Die Insel, die etwa zwölf Kilometer von der Küste Kerrys entfernt liegt, beherbergt eines der bekanntesten, jedoch auch am schwersten zugänglichen mittelalterlichen Klöster Irlands. Die steile 600-stufige Steintreppe zum Kloster ist ebenfalls in „Star Wars - Das Erwachen der Macht” zu sehen.Zu erreichen ist die Insel nur per Boot.

Die Schlüsselszene am Ende des Films spielt auf Skellig Michael © Lucasfilm / Disney

Und plötzlich ist die abgelegene Mini-Insel bei Touristen heiß begehrt © Tourism Ireland

9. Metéora, Kalambaka, Griechenland - ‚James Bond - In tödlicher Mission‘

Griechenland mal anders: Die unvergessliche Felsenkletterszene mit Roger Moore aus ‚For your Eyes only‘ wurde bei den Klöstern von Metéora gedreht.

James Bond bei einer seiner riskantesten Unternehmungen © United Artists

Das Metéora-Kloster Agía Triáda diente als 007-Drehort © Flickr

10. Harcourt Park, Neuseeland – ‚Herr der Ringe‘

Für ‚Herr der Ringe‘ erwählte Regisseur Peter Jackson Neuseeland als Schauplatz. Das Auenland-Dorf Hobbingen (engl. „Hobbiton“) entstand in Matamata im hügeligen Farmland des Waikato Distriktes südöstlich von Auckland. Hier kann man die typischen Hobbit-Häuser bewundern und sogar unter dem riesigen Baum, unter dem Bilbo seinen Geburtstag feierte, spazieren gehen. Der Waitarere Forest südlich von Foxton diente als Kulisse für den Trollhöhlenwald und den Wald von Osgiliath. Gandalf führt die Hobbits auf der Otaki Gorge Road nördlich von Wellington aus dem Auenland. Zwischen Otaki und Wellington befindet sich der Queen Elizabeth Park bei Paraparaumu, Drehort für die Schlachtenszenen auf den Feldern von Minas Tirith. Der Mount Ngauruhoe im Tongariro-Nationalpark kam als Schicksalsberg zu Filmehren, sowie die Umgebung als Schattenwelt des finsteren Sauron. Weitere Drehorte waren der Whitireia und der Harcourt Park. Letzterer wurde zu den Gärten von Isengard, wo sich Gandalf und Saruman zwecks Besprechung treffen. Touren durch Mittelerde kann man hier buchen.

Saruman und Gandalf haben in den Gärten Isengards einiges zu bereden © New Line Cinema