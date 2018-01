Nach erfolgreichen Experimenten wie z. B. der „Kino Jahreskarte“ (TV-MEDIA berichtete) will die Kinokette UCI in den kommenden Jahren ein dynamisches Preismodell in all ihren Häusern einführen. Damit können Kinogeher die besten Plätze zum günstigsten Tarif bekommen – wenn sie früh buchen.

Wer in den Urlaub fährt, kennt ihn bereits: den Frühbucherrabatt. Ob bei der Hotelbuchung oder der Bestellung von Flugtickets, wer sich früh festlegt, wird oftmals mit günstigen Preisen belohnt. In der Kinobranche hat sich diese Preisgestaltung zwar noch nicht etabliert, Sinn machen würde es aber allemal – und allzu lange wird die Einführung des Modells nicht auf sich warten lassen. Denn: Kinokette UCI will in den kommenden Jahren eine dynamische Preisgestaltung in all ihren Häusern einzuführen, so berichtet es u. a. Blickpunkt:Film.

In Multiplexen der führenden Kinobetreiber Österreichs und Deutschlands hat sich eine Ticketpreisgestaltung durchgesetzt, die sich an der Sitzkategorie, dem Wochentag oder auch der Uhrzeit orientiert. Dass die Preise am Wochenende höher sind und die Säle in Loge oder Parkett unterteilt sind, ist hinlänglich bekannt. Mit dem neuen „Smart Pricing“ sollen diese Variablen in der Festlegung des Kaufpreises zukünftig wegfallen. Stattdessen soll auf ein System gesetzt werden, das sich nach Angebot und Nachfrage richtet und dadurch dynamisch ist.

Je früher, desto besser

Gute Nachricht für die Kinogeher: Die Filme werden günstiger. Schlechte Nachricht für alle Unentschlossenen: Man muss sich schon früh festlegen, wann man ins Kino gehen will. Das Coolste ist jedoch, dass man künftig theoretisch auch für die „guten Plätze“ zu späterer Stunde am Wochenende, so wenig bezahlt wie für eine Vormittagsvorstellung unter der Woche. Steigt die Nachfrage mit dem Näherrücken der jeweiligen Vorstellung, werden die Preise entsprechend teurer. Am Standort Bochum in Deutschland hat UCI übrigens bereits 2015 mit dem neuen Preismodell experimentiert.