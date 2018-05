Der Sender ABC setzt die erfolgreich wiederbelebte Serie ‚Roseanne‘ ab. Der Grund dafür ist ein rassistischer Tweet der US-Schauspielerin Roseanne Barr.

Das hätte sich Roseanne Barr getrost sparen können: In einem Tweet hat sie eine Beraterin des Ex-US-Präsidenten Barack Obama beleidigt. Das war für den Sender ABC zuviel, jetzt verliert Roseanne ihre Serie.

Roseanne Barrs Tweet – Was genau ist passiert?

Roseanne Barr hat sich gegenüber der afroamerikanischen Politikerin Valerie Jarrett schwer im Ton vergriffen. Sie postete auf Twitter: „Muslim brotherhood & planet of the apes had a baby=vj," (auf Deutsch: "Hätten die Muslimbruderschaft und Planet der Affen ein Baby, würde es aussehen wie Valerie Jarrett.“).

Twitter-User reagierten sofort und warfen Roseanne Barr Rassismus vor. Die konterte jedoch nur: „Muslins r NOT a race“ (auf Deutsch: „Muslime sind keine Rasse“). Später entschuldigte sich die Schauspielerin, es sei ein „schlechter Witz“ gewesen – und löschte kurzerhand den Tweet.

Außerdem kündigte Roseanne Barr an, in Zukunft auf Meldungen bei Twitter zu verzichten.

Roseanne endgültig eingestellt – ABC reagiert auf Barr-Kontroverse

Der Sender ABC hat aus dem Vorfall nun die Konsequenzen gezogen und die Comedy-Show ‚Roseanne‘ eingestellt. Schade drum, denn ‚Roseanne‘ war eine der erfolgreichsten Serien der 90er – auch die Neuauflage erzielte sehr gute Quoten.

Roseanne Barr fällt nicht zum ersten Mal durch kontroversielle Aktionen auf. Die bekennende Trump-Anhängerin lobte in der Vergangenheit immer dessen Politik, lange hat der Sender dabei zugesehen. ABC-Chef Ben Sherwood begründete das mit der Einzigartigkeit der Schauspielerin.

Jetzt findet ABC aber klare Worte: Der Tweet sei „scheußlich“, „widerlich“ und „nicht vereinbar mit den Werten des Senders“.