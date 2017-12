So hat Österreich in Sachen Unterhaltung gegoogelt: Exklusiv für TV-MEDIA hat Google Österreich die beliebtesten Suchanfragen ausgewertet.

Ein Jahresrückblick der etwas anderen Art: Wofür haben wir uns heuer am meisten interessiert? Geht es nach den sogenannten Google-Trends, sieht das für die Bereiche Games, TV-Sendungen & -Shows sowie Serien & Kinofilme (diese Bereiche wurden nur für TV-MEDIA von Google Österreich ausgewertet!) folgendermaßen aus:

Games

Welche Konsolen- und PC-Games waren für uns so wichtig, dass wir sie gegoogelt haben?

Fußball war bei den spielelastigen Suchanfragen wieder ganz weit vorne © EA

FIFA 18 Destiny 2 Mass Effect Andromeda Horizon Zero Dawn Resident Evil 7 Zelda: Breath of the Wild For Honor Call of Duty WWII Ghost Recon Wildlands Need for Speed Payback

TV-Sendungen und -Shows

Die großen TV-Show-Events waren 2017 für uns am interessantesten – aber auch, was es am jeweiligen Abend im Fernsehen spielt.

Sogenannte Promis im Dschungel – darüber wollten wir auch heuer wieder viel wissen! © RTL

Dschungelcamp Eurovision Song Contest Love Island Bachelorette Promi Big Brother Fernsehprogramm heute Abend Germany’s Next Topmodel The Voice of Germany Der Bachelor Adam sucht Eva

Serien und Kinofilme

Bei den Serien-Suchanfragen haben sich ‚Stranger Things‘ und die vieldiskutierte Selbstmord-Serie ‚13 Reasons Why‘ stark auf unsere Suchgewohnheiten ausgewirkt. Insgesamt wurde aber mehr nach Kinofilmen gegoogelt.

Der Serienhit ‚Stranger Things‘ war auch bei den Google-Suchanfragen erfolgreich © Netflix