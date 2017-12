Das große TV-MEDIA-Horoskop 2018

Ein Blick in die Sterne: Diplomastrologin Manuela Eckerstorfer schaut exklusiv für TV-MEDIA-Leser in die Zukunft und erklärt launig, was im neuen Jahr auf Krebs, Wassermann, Skorpion und Co zukommt.

... und das bringen die Sterne:

Widder (21. März – 20. April)

Emma Watson feiert ihren 28. Geburtstag am 15. April 2018 © Getty Images

Erfolg:

Folgen Sie Columbos Spuren und lösen Sie mit Durchhaltevermögen, Disziplin und strategischem Denken den Fall 2018. Anfang des Jahres ist Tatkraft gefragt, aber dann sollten Sie das Tempo rausnehmen und Ihre Wahrnehmung und Intuition schulen. Feedback hilft, Prioritäten zu finden, und als Belohnung erwartet Sie im Herbst vitaler Auftrieb. Begeisternde Aufgaben und Weiterbildungen fliegen Ihnen zu und Ihr Kampfgeist erwacht.

Liebe:

Überraschende Begegnungen aktivieren im Winter Sinne und Fantasie. Knifflige Liebesrätsel warten Ende März auf Sie. Zeigen Sie im Sommer Feingefühl. Ihre berührbare Seite eröffnet Ihnen Möglichkeiten, die im Herbst auf Alltagstauglichkeit überprüft werden.

Stier (21. April – 20. Mai)

Dwayne „The Rock“ Johnson wird am 2. Mai 2018 46 Jahre alt © Getty Images

Erfolg:

Wie ein Avatar erhalten Sie durch einen Sichtwechsel Einblick in neue Welten. Aufbruchstimmung, Mut und Gestaltungskraft verhelfen Ihnen bis zum Herbst zu Glück und einem sichtbaren Aufschwung. Hinterfragen Sie im April Traditionen und verlassen Sie sich auf Ihr Talent, neue Sicherheiten zu schaffen, denn Veränderungen werden Sie begleiten. Zufälle ebnen Ihnen den Weg für spannende berufliche Neupositionierungen.

Liebe:

Sie wirken verdammt anziehend, und emotionale Fülle kommt Ihnen entgegen. Beziehungen fördern Sie in Ihrer Entwicklung, ohne Sie zu beengen. April ist Ihr Liebesmonat und ideal für Reisen. Erwartungen drängen sich im Oktober auf und Sie stecken Gemeinsamkeiten ab.

Zwilling (21. Mai – 20. Juni)

Johnny Depp feiert seinen 55er am 9. Juni 2018 © Getty Images

Erfolg:

Endlich von Saturn befreit, schwimmen Sie sich in ,Baywatch‘-Manier frei. Mit guter Laune, Ideenreichtum und Unternehmungslust zeigen Sie im Februar und im Juni, dass Sie als Einsatzleiter eine gute Figur machen. Arbeit und Feiern widersprechen sich nicht, und im August lassen Sie es abenteuerlustig krachen. Das Beste: Im Spätherbst erhalten Sie zusätzlichen Schwung. Über Netzwerke und Kontakte ergeben sich profilierende Jobaussichten.

Liebe:

Das Jahr beginnt mit Reibung und heißen Versöhnungen. Ihr Herz verzaubert im Mai und Sie ernten Akzeptanz und Gleichklang. Experimentierfreudig, aber treu zeigen Sie sich im Spätsommer. Eine erwartungsvolle Freude auf Kommendes erfasst Sie im Winter.

Krebs (20. Juni – 22. Juli)

Harrison Ford begeht am 13. Juli 2018 seinen 76. Geburtstag © Getty Images

Erfolg:

‚Dr. Klein‘ zeigt Ihnen, wie Sie mit Ausdauer, Disziplin und Zuversicht zu innerer Größe reifen. Ab Winter lehrt Ihnen Saturn mit sachlichem Blick, Ziele zu überprüfen, und Jupiter hilft, Chancen zu erkennen. Bei einem Tapetenwechsel tanken Sie auf und gewinnen Distanz. Umstellungen im Job beschäftigen Sie bis August. Unpassendes fällt ab und verantwortungs- und hoffnungsvolle Tätigkeiten warten auf Sie. Nehmen Sie Ihre Zukunftspläne im Herbst in die Hand.

Liebe:

Verbotene Früchte ziehen Sie magisch an, leider nicht ohne Schuldgefühle. Der Februar bringt zwar romantische Zweisamkeit, aber Lust und Eifersucht beschäftigen Sie im Juni. Im Herbst fügt sich das Liebespuzzle dann zusammen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Jennifer Lawrence darf man am 15. August 2018 zu ihrem 28. Geburtstag gratulieren © Getty Images

Erfolg:

Eignen Sie sich wie ‚MacGyver‘ Wissen auf allen Ebenen an, um vorzubauen. Verlassen Sie sich auf Ihre Entdeckungslust und Ihren Erfindergeist und trainieren Sie Ihre Flexibilität. Im Februar loten Sie Ihre Grenzen aus und verlassen Ihre Komfortzone. Legen Sie im Sommer eine strategische Pause ein. Mit einem Bildungsurlaub weichen Sie Konflikten aus. Ab November starten Sie zuversichtlich als ‚MacGyver reloaded‘ voller Originalität beruflich durch.

Liebe:

Amor sorgt im Frühjahr für ungestüme Flirts und Sie werden erobert. Ihre Verführungskunst kommt auch im Frühsommer zur Geltung und prickelnde Spannung liegt in der Luft. Aber das krönende Liebesfeuerwerk explodiert im Dezember.

Jungfrau (24. August – 23. September)

37 Jahre wird Alexis Bledel am 16. September 2018 © Getty Images

Erfolg:

Sie tragen das Herz von Winnetou in Ihrer Brust. Überlegt, verantwortungsvoll und mit Instinkt trauen Sie sich, auch gegen den Strom zu schwimmen. Lebendig wollen Sie sich fühlen, und der Rhythmus der Erneuerung gibt Ihnen ab Juni den Takt vor. Sie wissen: Jede Entscheidung hat auch Konsequenzen. Ihr Charisma zeichnet Sie für Leitungspositionen aus. Geistreiche Lösungen mit Feingefühl sind im Dezember Ihre Stärke.

Liebe:

Wenn es nicht mehr passt, orientieren Sie sich mutig neu. Gefühlsstürme sorgen im Jänner für Turbulenzen. Beharrlichkeit ist im Frühjahr angesagt, und der Hochsommer steckt voller Hingabe. Zum Jahresende gibt es davon nochmals eine dramatische und verstrickte Variante.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Mark Hamill wird am 25. September 2017 67 Jahre alt © Getty Images

Erfolg:

Als Besserwisser berät Sie ‚Schlaubi Schlumpf‘ nüchtern in puncto Professionalität und Organisation. Einen beruflichen Realitätscheck gibt es im Jänner, und im Frühjahr möchten Sie ausbrechen, um sich mit ‚Beauty Schlumpf‘ beim Wellnessprogramm zu entspannen. Besonders im Sommer zeigt sich, wo der Schuh drückt und was Sie bremst. Aber im Spätherbst befreien Sie sich mit Humor und Enthusiasmus und finden den Schlüssel zur Veränderung.

Liebe:

Im Februar strahlen Sie Selbstvertrauen aus und bringen Esprit ins Beziehungsleben. Mit Schwung landen Sie im März bei feurigen Versöhnungen. Alte Themen mit Ihrem Partner brechen im Herbst auf. Nutzen Sie diese Gelegenheit für Neubewertungen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Ryan Gosling feiert am 12. November 2018 seinen 38er © Getty Images

Erfolg:

Wie Spider-Man lernen Sie, über Gewohntes hinauszufliegen und Grenzen zu überwinden. Ungewohnte Freiheitsliebe, Sinn für Gerechtigkeit und Wagemut begleiten Sie als DAS Glückskind 2018. In Ihrer Tätigkeit blühen Sie kreativ auf und erleben Unbeschwertheit mit Tiefgang. Überraschende Veränderungen sorgen im Frühjahr für einen zusätzlichen Kick. Schöpfen Sie bis November aus Ihrem Hochgefühl und sagen Sie Ja zum unkontrollierbaren Glück.

Liebe:

Sie wollen sich mit jeder Faser spüren. Der April öffnet Sie für Begegnungen, und Schutzwände fallen von Ihnen ab. Eine Eindeutigkeit zum Du gewinnen Sie im Herbst, die Sie mit lebendigen, intensiven und nahen Momente im Dezember beschenkt.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Happy Birthday heißt es für Alyssa Milano am 19. Dezember. An diesem Tag wird sie 2018 46 Jahre alt © Getty Images

Erfolg:

Von Saturn befreit, reift Ihre innere ‚Wonder Woman‘ mit Hoffnung, Einsatzfreude und Spontaneität heran. Im Februar warten sportliche Aufgaben in Freizeit und Job auf Sie. Den Sommer nützen Sie, um sich mit Gesundheit und Wohlbefinden zu beschäftigen. Ab November erobern Sie die Welt und überschreiten Gewohntes mithilfe von Jupiter. Zeit, sich Träume zu erfüllen! Persönliche Herausforderungen, die Ihre Karriereziele maßgeblich beeinflussen, stehen an erster Stelle.

Liebe:

Stürmische Flirts beleben Sie im März und Ende Juni. Als Single stehen Sie hoch im Kurs, aber auch als Paar erwartet Sie Leidenschaft. Im Herbst suchen Sie tiefes Verständnis und finden Zugehörigkeit mit Würze.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Adele Neuhauser dürfen Fans am 17. Jänner 2018 zum 59. Geburtstag gratulieren © Manfred Werner / Wikipedia

Erfolg:

Ab Jahresbeginn ist ‚Der Staatsanwalt‘ wegen Saturn in Ihnen aktiv. Rechtschaffend und beeindruckend lernen Sie verlässlich aus jeder Erfahrung. Seien Sie nicht zu streng mit sich und anderen. Anstatt über Schuldige zu rätseln, übernehmen Sie Verantwortung. Das Frühjahr verlangt Ihnen viel ab, denn neue Lebensstrukturen werden gefordert. Im August treibt Sie Gegensätzliches in Ihrer Karriere an. Bleiben Sie geduldig und Oktober belohnt Sie.

Liebe:

Gegen Ihre Wertvorstellungen zieht Sie im Jänner eine ungewöhnliche Liebe an. Ein Gewissenskonflikt bleibt nicht aus. Den April genießen Sie voller Sehnsüchte. Finden Sie im August oder Oktober den Zeitpunkt, sich zu Ihrer Liebe zu bekennen.

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Rosamund Pike wird am 27. Jänner 39 Jahre alt © Getty Images

Erfolg:

Wie ‚Boss Baby‘ zeigen Sie sich zu Jahresbeginn bedeckt, undurchschaubar, aber voller Tatendrang. Sie brauchen Zeit, um in die gestellten Aufgaben zu finden. Auch wenn Ihnen Projekte anfangs fremd erscheinen, finden Sie mit Ihrer revolutionären Ader Ihre Prioritäten. Im Sommer überprüfen Sie Ihr Konzept. Doch ab Oktober werden Ihre Pläne konkret und spätestens im November nimmt alles einen angenehmen und positiven Verlauf.

Liebe:

Verlieben Sie sich im Winterurlaub ohne Haltbarkeitsgarantie. Im Juni startet eine aufregende Phase, die bis August nichts an Ausgelassenheit einbüßt. Zeigen Sie im Herbst ungeschminkt Gefühle und sprechen Sie Klartext, damit im November Herzenswärme siegt.

Fische (20. Februar – 20. März)

Jon Hamm darf sich am 10. März 2018 wieder das Partyhütchen aufsetzen, da wird er 47 © AMC

Erfolg:

Bedienen Sie sich 2018 aus dem Portfolio der ‚Vorstadtweiber‘. Zeigen Sie sich lebensfroh, innovativ und experimentierfreudig, ohne moralische Zwischentöne. Zu Jahresbeginn und im August fühlen Sie sich beschwingt und buchen inspirierende Seminare. Überraschende Wendungen inspirieren Sie ab Mai, und Sie denken beruflich ungewöhnliche Wege an, die Sie bis Oktober umsetzen. Im Dezember küsst Sie die Muse und Ihre künstlerische Ader erwacht.

Liebe:

Im Jänner fangen Sie Feuer, und erfrischende Abenteuer begegnen Ihnen im Frühjahr. Setzen Sie Ihre Einzigartigkeit in Szene und erkennen Sie verlässliche Verbindungen im Juni. Im gefühlsbetonten Dezember finden Sie neue Facetten Ihrer Liebe.