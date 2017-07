Der attraktive Ali spieltein ‚House Of Cards‘ den Lobbyisten Remy Danton

Serienerfahrung hat er ja, spätestens seit er Remy Danton in ‚House of Cards‘ gespielt hat. Oscarpreisträger Mahershala Ali (‚Moonlight‘) steht in frühen Verhandlungen für die geplante dritte Staffel von HBOs ‚True Detective‘.

Seit Sommer 2015 gibt es die bislang letzte Folge von ‚True Detective‘, der umjubelten HBO-Serie mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey. Die zweite Staffel (mit Rachel McAdams, Colin Farrell und Vince Vaughn) fanden zwar nicht alle so gut, trotzdem will HBO die Serie wohl nicht sterben lassen.

Ali als Cottonmouth in ‚Luke Cage‘ © Netflix

‚True Detective‘-Fortsetzung mit Mahershala Ali?

Nachdem sich erst kürzlich verbreitete, dass es Anzeichen für eine Fortsetzung der Serie gibt, kommt nun die nächste Meldung, die ‚True Detective‘-Fans zum vorsichtigen Jubeln einlädt: Mahershala Ali ist für die Hauptrolle in Staffel 3 im Gespräch.

© Getty Images / Frazer Harrison

Ali hat sich im Februar 2017 einen Oscar für den Besten Nebendarsteller in ‚Moonlight‘ geschnappt und ist uns auch durch seine Rollen in ‚House Of Cards‘ (als Remy Danton) oder ‚Luke Cage‘ (als Cottonmouth) wohlbekannt.