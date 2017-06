In der neuen Dokureihe ‚Undercover unter Tieren‘ eröffnet Tierfilm-Pionier John Downer völlig neue Perspektiven: Dank pelziger Spione gibt es Bilder, die man so noch nicht gesehen hat!

‚Spy in the Wild‘ heißt der BBC-Vierteiler im Original, den der ORF im Rahmen der ‚Universum‘-Sendereihe zeigt - und wie Spione begeben sich lebensecht nachgebaute, ferngesteuerte Tierpuppen unter ihre „Artgenossen“ in die freie Wildbahn.

Küsschen, Küsschen. Doch leider ist der Gefährte ein Animatronic. © ORF

Was schlüpft denn da? Der kleine Alligator hat ganz besonders scharfe (Video-)augen! © ORF

Die Affenrunde hat das Kamera-Äffchen schon in sein Herz geschlossen © ORF

Dabei liefern sie Einblicke in Verhaltensweisen, die bis dato noch nie so gezeigt werden konnten. Während in der Auftaktfolge ‚Die Macht der Gefühle‘ den Emotionen der Tiere nachgespürt wurde, ist die aktuelle Episode klugen Köpfen auf der Spur.

Ein tiefer Blick ins Video-Auge... © ORF

Hey Kumpel, ich will auch ein Selfie mit der Video-Nuss machen! © ORF

Die Kamera-Augen der Plüschspione halten hier fest, wie intelligent Tiere zu handeln in der Lage sind - wenn etwa Kapuzineraffen in Brasilien lernen, wie man Nüsse knackt oder Geradschnabelkrähen Larven aus morschem Holz hervorlocken.

Gleich knackt's! © ORF

Der Orang-Utan mit dem weisen Blick hat ein gefinkeltes Innenleben © ORF

Ein besondere List wurde bei Straußen entdeckt: Um einen Leoparden von ihren Kücken abzulenken, täuscht die Straußen-Mutter eine Verletzung vor, läuft ihm dann davon und lockt ihn so vom Nest weg.

Ob Mutter Strauss verwirrt ist, weil sie plötzlich ein (Spion-)Küken mehr hat? © ORF

In Teil 3 (‚Gemeinsam statt einsam‘) am 4. Juli beobachten so genannte Animatronic-Kameratiere, wie Teamarbeit im Tierreich das Zusammenleben einfacher macht, etwa bei einem Wolfsrudel im Norden Kanadas oder einem Schimpansen-Clan. Animatronics sind lebensgroße Tierattrappen, die per Fernsteuerung herumwatscheln, mit den Flügeln wackeln oder was das Fake-Tier sonst so können muss.

Ist der kleine Wolfmann echt? © ORF

Das Fake-Hippo fühlt sich im nassen Element ziemlich wohl © ORF

Huhu, zupf, zupf! © ORF

Die letzte Folge ‚Bei Komödianten und Chaoten‘ am 11. Juli beweist schließlich, dass Tiere manchmal zu Rauschmitteln greifen und sogar über eine Art Humor verfügen.

Diese Dame ist definitiv süchtig nach Glitzerschmuck © ORF

Das Spionage-Äffchen wird immer mal wieder Opfer von Späßen © ORF

Hinter diesem enormen technischen Aufwand, der all diese Aufnahmen überhaupt möglich macht, steckt der preisgekrönte Dokumentarfilmer und TV-Produzent John Downer. Bereits seit mehr als 15 Jahren hat sich 1951 geborene Brite darauf spezialisiert, innovative Kameratechniken einzusetzen und so die Wildtiere völlig entspannt und unbeeinflusst beobachten zu können.

Solche Bilder gibt's nur dank modernster Tierfilm-Technik © ORF

Für seinen spektakulären Sechsteiler ‚Die fantastische Reise der Vögel‘ benutzte er etwa ein Modellflugzeug in Form eines Geiers und schnallte Adlern sowie anderem Federvieh sogenannte Crittercams um.

Alles, was Flügel hat, filmt! © Video: YouTube

Gerne baut er auch Kameras in Tier-, Pflanzen- oder Steinattrappen ein - perfektioniert hat er diese Methode in seiner spektakulären Eisbärendoku (‚Polar Bear -Spy on the Ice‘, 2010), in der ein ganzes Arsenal von ferngesteuerten Spionagekameras, als Schneeball oder Eisscholle getarnt und mit Minipropellern oder Miniskiern versehen, im Einsatz war.

Dieser Eisbär vergnügt sich mit John Downers Kamera (aus: ‚Polar Bear - Spy on the Ice‘) © Video: YouTube

Im Dreiteiler ‚Pinguine hautnah‘ (‚Penguins - Spy in the Huddle‘, 2013) kamen dann erstmals Animatronics zum Einsatz.

Dieser gefiederte Kollege ist ein tierischer Big Brother © ORF

Ob der Kollege dem Spion wohl gut gesonnen ist? © ORF

Die Tarnung war so perfekt, dass die elektronischen Beobachter sogar von Klippen gestoßen, als Mitfahrgelegenheit missbraucht oder einmal vom eifersüchtigen Teil eines Pinguin-Pärchens attackiert wurden.

Ein Rudel wilder Tiere mit ganz besonderen Fähigkeiten! © http://jdp.co.uk/

Für die nun erstmals gezeigte Reihe ‚Undercover unter Tieren‘ wurde ein riesiges Rudel nachgebauter Wildtiere mit Hightech-Innenleben entwickelt und in jahrelanger Arbeit gefertigt.

Dieses Äffchen hat ein besonders Innenleben © John Downer Productions

Drei Jahre lang dauerten dann die Filmaufnahmen, 8.000 Stunden Filmmaterial entstanden in 21 verschiedenen Ländern - ein Megaprojekt, das man gesehen haben sollte.