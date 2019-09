Ö3 startet eine neuartige Podcast-Show namens Treffpunkt Podcast. Aber was sind Podcasts eigentlich? Wir haben das junge Ö3-Sendungsteam vor’s Mikro geholt. Tarek Adamski, Christina Pausch, Eva Hettegger, Ines Salzer und Martin Krachler erzählen über Podcasts und das neue Sendungsformat

Podcast ist ein Begriff der modernen Medienwelt, der uns immer wieder begegnet, aber was soll man sich genau darunter vorstellen? Im Grunde handelt es sich um Serien von Audiodateien, die im Internet verfügbar sind. Befragt man das Ö3-Team von Treffpunkt Podcast, einer neuen Sendung, die sich ab dem 18.9. immer Mittwochs von 22 bis 0 Uhr mit dem Thema auseinandersetzt, bekommt man folgende Antworten: Ein Podcast ist wie Radio, nur eben im Internet oder eine Sendung, die man jederzeit im Internet hören kann. Oder: Man stelle sich Hörspiele bzw. Hörbücher in Serie vor – aus dem Netz und jederzeit verfügbar. Der etwas sperrige Begriff ist übrigens eine Abwandlung von Broadcast (engl. Rundfunk), das „Pod“ bezieht sich auf den legendären MP3-Player von Apple, den iPod. Er war Anfang der 2000er-Jahre, zur Entstehungszeit der Podcasts, marktbeherrschend und auf ihm wurden die Audiodateien eben abgespielt.

Podcast – aber wie?

Inzwischen hören die meisten ihre Podcasts am Smartphone über Apps wie etwa Google Podcast, Apple Podcasts oder Spotify. Wer nicht nur einmal reinhören möchte, sondern immer wieder die neuesten Folgen geliefert bekommen will, kann den Podcast (in der Mehrzahl kostenlos) abonnieren. Wer kein Smartphone hat, installiert sich dafür einen so genannten Podcatcher (z. B. Pocket Casts Desktop für Windows 10). Mit der kleinen Zusatzsoftware durchsucht man das Angebot, abonniert die Podcasts und kann sie auch gleich anhören. Man kann aber auch direkt im Internetbrowser (Firefox, Chrome, etc.) ganz einfach nach Erweiterungen wie z. B. PodStation, suchen welche dann dieselben Funktionen übernehmen.

Podcast – was soll ich mir anhören?

Podcasts gibt es inzwischen unzählige, allein im deutschsprachigen Raum gibt es mehr als 6.000, weltweit gar 700.000 und die Themen sind ebenso vielfältig. Genau hier kommt die neue Ö3-Sendung Treffpunkt Podcast ins Spiel, denn Tarek Adamski, Christina Pausch, Eva Hettegger, Ines Salzer, Michael Heinrich und Martin Krachler befassen sich nicht nur privat intensiv mit Podcasts, sondern lassen die Hörerschaft auch an ihren Neuentdeckungen und den spannendsten Themen und Geschehnissen innerhalb der Podcast-Welt teilhaben. Was sie genau planen und wie sich das anhören wird? Dazu gibt es einen Vorgeschmack in unserem Audio-Interview, welches wir mit den Podcast-Spezialisten und Radio-Profis geführt haben.

Ein podcastiges Interview mit dem Treffpunkt Podcast Team

Die Treffpunkt Podcast-Crew im Interview: Wir haben das junge Ö3-Sendungsteam vor’s Mikro geholt. Tarek Adamski, Christina Pausch, Eva Hettegger, Ines Salzer und Martin Krachler erzählen über Podcasts und das neue Sendungsformat. Enstanden ist daraus ein ziemlich cooles Interview im Podcast-Stil.

Die Treffpunkt Podcast-Crew im Interview - gleich reinhören!

Podcast – warum?

Nun taucht vielleicht die Frage auf: Es gibt eh schon Radio, wozu brauche ich Podcasts? Dafür findet das Treffpunkt Podcast-Team einige Gründe: Zum einen kann man Podcasts immer und überall hören, etwa beim trainieren, putzen, kochen oder in den Öffis. Dabei ist man eben nicht abhängig vom linearen Radio-Programm, sondern hört genau das, was man möchte, egal ob man sich für Wissenschaft, Talk, Sprachen, Ratgeber, True Crime oder was auch immer interessiert. Weiters erfahren wir, dass Podcasts viel mehr in die Tiefe eines Themas gehen können und verschiedenste Aspekte einer Thematik behandeln können – es gibt ja keine Zeitbeschränkung. Man erhält also ausführliche Informationen zu etwas, das einen selbst interessiert. Im Radio hingegen erfährt man, was die anderen interessiert. Eine Mischung aus den beiden Aspekten ist die neue Sendung: Die Moderatoren unterhalten sich über Podcasts und Themen, die sie gut finden. – Und helfen so ihren Hörern wiederum, neue Inhalte für sich zu entdecken.