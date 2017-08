Trailer zu ‚High School Musical 4‘ lässt das Web ausrasten!

Ja, die beliebte Teenie-Saga ‚High School Musical‘ soll einen vierten Ableger spendiert bekommen. Der Haken daran: Bisher hieß es, dass der Film gänzlich ohne Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale und Co auskommen soll. Bis dieser Trailer auftauchte, und unter Fans Begeisterungsstürme auslöste …

Mit ‚High School Musical‘ landete Disney 2006 einen echten Kassenschlager und machte Zac Efron, Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale quasi über Nacht zu Stars. Zwei Fortsetzungen sollten folgen, ein vierter Teil ist gerade in der Mache. Der soll jedoch ohne die damaligen Kinderstars auskommen und eine gänzlich neue Crew in den Mittelpunkt stellen. Fans der ersten Stunde waren über diese Ankündigung alles andere als erfreut, immerhin hätte ‚High School Musical 4‘ auch einfach zu einer Zeit spielen können, in der die Buben und Mädchen junge Erwachsene sind.

Genau auf dieses Szenario läuft der folgende Trailer hinaus – und lässt damit Fans der Reihe das Herz im Dreieck springen:

‚Once a Wildcat: A High School Musical Story‘ - Trailer © Video: YouTube

Leider leider handelt es sich bei diesem Clip um einen geschickt zusammengebastelten Fan-made-Trailer, also nichts offizielles. Schade, aber immerhin ein schöner Gedanke. Deutscht man den Titel des Clips ein, so suggeriert ‚Einmal ein Wildcat, immer ein Wildcat‘ den Fakt, dass die Kids von damals immer noch an ihrer alten Gang und dem Sportteam Wildcats festklammern.