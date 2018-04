‚Toy Story 4‘: Pixar-Fortsetzung kommt 2019

‚Toy Story‘-Fans bekommen Nachschub: Disney und Pixar haben völlig überraschend einen vierten Teil der Spielzeug-Saga angekündigt – das neue Abenteuer soll 2019 in die Kinos kommen!

Eigentlich hatte Disney-Chef Bob Iger bereits für 2017 einen neuen Teil der Pixar-Erfolgsreihe ‚Toy Story‘ angekündigt, doch nachdem davon im vergangenen Jahr nichts zu sehen war, hielten viele Fans diese Aussage für ein leeres Versprechen. Nötig gewesen wäre eine weitere Fortsetzung auch wirklich nicht gewesen, denn 2010 fand die Geschichte rund um Cowboy Woody und Captain Buzz Lightyear eigentlich schon ihr perfektes Ende Zusätzlich gab es einen historischen Rekord zu vermelden: Der Streifen spielte als erster Animationsfilm über eine Milliarde Dollar ein!

Österreich-Start erst im Oktober 2019

Nun wurde über Facebook ein neues Release-Datum für den vierten Ableger genannt. Dieser scheint zwar auf den ersten Blick noch in weiter Ferne, gibt allerdings Hoffnung darauf, dass Disney und Pixar an ihrem Versprechen festhaltn.

In der Bildunterschrift des aus organgen und roten Post-Its geklebten Bildes ist zu lesen: „‚Toy Story 4‘ kommt am 21. Juni 2019 in die Kinos.“ In Österreich soll der neue Animationsfilm hingegen erst Anfang Oktober 2019 anlaufen.