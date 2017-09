Diese 5 Serien sehen Österreichs Netflix-User am liebsten

Vor drei Jahren startete Netflix auch in Österreich. Netflix-Sprecher Yann Lafargue sagte uns in einem Interview, welche die fünf beliebtesten Titel der Österreicher sind. Übrigens: Eine bestimmte Serie war hierzulande ganz besonders erfolgreich.

20 Jahre nach seiner Gründung ist Netflix vor allem dank eigenproduzierter Serienhits wie House of Cards und Orange is the New Black mit 104 Millionen Abonnenten in 190 Ländern der Platzhirsch unter den Video-on-Demand-Anbietern.

In Österreich ist Netflix 2014 gestartet. Sprecher Yann Lafargue sprach mit uns über die österreichischen Seriengewohnheiten – und nannte uns die Top 5. Vorweg: Wir Österreicher tendieren im Gegensatz zu anderen Netflix-Ländern auffallend zu Drama-Serien. Und: Eine Serie war hierzulande besonders erfolgreich.

Platz 1: ‚Gilmore Girls‘

Die achte Staffel der ‚Gilmore Girls‘ mit Alexis Bledel und Lauren Graham war bei uns die meistgesehene Netflix-Serie der letzten 12 Monate. Netflix selbst war überrascht vom sagenhaften Erfolg. „Diese Serie ging in Österreich quasi durch die Decke, es war fast schon verrückt“, erzählt Netflix-Sprecher Yann Lafargue beeindruckt.

Alle lieben die Gilmore Girls © Netflix

Platz 2: ‚Tote Mädchen lügen nicht‘ (‚13 Reasons Why‘)

Zweitbeliebteste Serie war das vieldiskutierte und -kritisierte Teenager-Drama ‚Tote Mädchen lügen nicht‘ (‚13 Reasons Why‘)

Kontrovers, aber beliebt: 13 Reasons Why © Netflix

Platz 3: ‚Better Call Saul‘

Platz drei geht an ‚Better Call Saul‘ mit Bob Odenkirk als schlitzohriger Winkeladvokat

Gern gesehen: Szenen aus dem Leben des Anwalts James McGill alias Soul Goodmann © Netflix

Platz 4: ‚Stranger Things‘

Der Mysteryhit ‚Stranger Things‘ mit Winona Ryder, o. wird am 27. Oktober fortgesetzt

Unheimlich (und) spannend: Stranger Things © Netflix

Platz 5: ‚Orange is the New Black‘

Die Frauen-Häfn-Dramedy ‚Orange is the New Black‘ mit Taylor Schilling & Co geht 2018 in ihre sechste Runde

Ein Klassiker! © Netflix

Neue Serien, auf die sich Netflix-User freuen dürfen, im Überblick:

Heimische User dürfen sich auf viele neue Serien freuen. Ganz besonders stolz ist Netflix auf die zehnteilige Thrillerserie ‚Mindhunter‘ (Start: 13. Oktober), die nach ‚House of Cards‘ bereits die zweite Zusammenarbeit mit US-Starregisseur David Fincher (‚Sieben‘) markiert. Laut Sprecher Lafargue ein programmierter Hit: „Fincher hat bei diesem Projekt erstmals mit einer 6K- Kamera gedreht, die eigens für die Serie entwickelt wurde.“ Eine Menge erwartet sich Netflix auch von der zehnteiligen Mysteryserie ‚Dark‘, der ersten deutschen Produktion für den Streamingdienst um das Verschwinden zweier Kinder, die noch im Winter starten soll.