‚Top Gun 2‘: Tom Cruise und Val Kilmer fliegen wieder!

In der Fortsetzung des Kultfilms rund um zwei Kampfjet-Piloten ist neben Tom Cruise auch wieder Val Kilmer mit von der Partie. Der Actionstreifen soll im Juli 2019 in die Kinos kommen!

1986 spielten Tom Cruise und Val Kilmer in ‚Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel‘ erbitterte Konkurrenten, die später zu Freunden wurden. In der geplanten Fortsetzung sind beide US-Schauspieler wieder in ihren Kultrollen Pete „Maverick“ Mitchell und Tom „Iceman“ Kazanski zu sehen.

„Ich habe es immer noch drauf!“

Kilmer war zuletzt in der Jo-Nesbø-Verfilmung ‚Schneemann‘ (2017) zu sehen, und sah darin alles andere als gut aus. Der Grund: Der ehemalige ‚Batman‘-Darsteller kämpfte zwei Jahre lang gegen Kehlkopfkrebs und unterzog sich im Zuge dessen einer Chemotherapie. Bereits 2017, als der Dreh des Sequels bekannt wurde, verkündete Kilmer mitsamt Selfie auf Twitter: „Freunde haben mir erzählt, dass es offiziell ist – Top Gun 2 wurde heute angekündigt. Ich bin bereit, Tom“. Und er versprach außerdem: „Ich habe es immer noch drauf!“

friends said it's official - #TOPGUN2 was announced today. I'm ready Tom- still got my top gun plaque! Still got the moves! Still got it!

Dass Cruise an Bord ist, stand indes schon länger fest. Erst letzte Woche postete der Hollywoodstar ein Foto vom ersten Drehtag für ‚Top Gun: Maverick‘ auf Instagram. Das Bild zeigt ihn im Pilotenanzug auf einer Rollbahn vor einem Kampfflieger. Der Schriftzug „Feel The Need“ soll an ein Zitat aus dem Originalfilm erinnern: „I feel the need. The need for spped!“

#Day1

Der erste Teil des Kultfilms wurde 2012 vom verstorbenen Regisseur Tony Scott inszeniert, Joseph Kosinski (No Way Out – Gegen die Flammen) führt in der Fortsetzung Regie. Der Film soll im Juli 2019 in die Kinos kommen.