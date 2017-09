Ab März 2018 bekommt Videospielikone Lara Croft ein neues Gesicht – zumindest in filmischer Hinsicht: Die schwedische Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander (‚The Danish Girl‘) beerbt mit der Rolle der zum Kult avancierten Archäologin ihre Schauspielkollegin Angelina Jolie. Ein erster Trailer zeigt die 28-Jährige jetzt in Action.

Das kommende Action-Spekatkel orientiert sich an der Optik der letzten Videospiele ‚Tomb Raider‘ und ‚Rise of the Tomb Raider‘, in denen Protagonistin Lara Croft zur Abwechslung nicht als Sexbombe überstilisiert, sondern als zerbrechliches, unerfahrenes Mädchen gezeigt wird.

Ende der 90er Jahre verliebte sich jeder Nerd in die prallbusige Videospielheldin Lara Croft (l.) – zuletzt hat sie jedoch realistischere Körpermaße spendiert bekommen © Square Enix

Durchbruchsrolle für Angelina Jolie

Die 28-jährige Schwedin Alicia Vikander (sie gewann 2016 den Nebendarsteller-Oscar für ihre Darbietung im Lili-Elbe-Biopic ‚The Danish Girl‘) tritt damit in die Fußstapfen von Angelina Jolie, die mit der Rolle der „digitalen Sex-Ikone“ 2001 (‚Lara Croft: Tomb Raider‘) und 2003 (‚Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens‘) ihren internationalen Durchbruch feierte. Wie TV-MEDIA berichtete, fanden bereits im März diesen Jahres erste Setfotos von Vikander in der Kultrolle ihren Weg ins Internet, nun gibt es endlich auch erste Bewegtbilder.

Fans bemängeln Filmplakat in den sozialen Medien

Während wir die neue Herangehensweise an diesen Stoff als löblich empfinden, stören sich Fans daran. Nicht selten bekommt man auf Twitter zu lesen, dass das zuständige Studio MGM „eine prallbusigere Schauspielerin“ casten hätte sollen, oder dass mit Camilla Luddington bereits 2013 die perfekte Schauspielerin für diese Rolle gefunden wurde. Letztere stand für das Videospiel-Reboot vor der Kamera und leistete beachtliche Motion-Capture-Arbeit.

Der Blick über die Schulter ist schon ein alter Hut. Twitter-User fragen, ob die Damen nicht auch anders in Szene gesetzt werden können? © Archiv

Die größten Seitenhiebe bekommt allerdings das Filmplakat ab: Hier wird vor allem Vikanders Hals kritisiert, der „wie bei einer Giraffe aussieht“, aber auch die 08/15-Pose erinnert viele User an bereits dagewesene Poster (wie z. B. ‚Thor – The Dark Kingdom‘, ‚Die Bestimmung – Divergent‘ oder ‚The Shallows – Gefahr aus der Tiefe‘).