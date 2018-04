‚Drachenzähmen leicht gemacht‘: Titel des dritten Teils enthüllt

Die beliebte Animationsreihe ‚Drachenzähmen leicht gemacht‘ geht in die nächste Runde: Nach zwei Spielfilmen und einer Serie, hat Dreamworks nun den Titel des vermutlich letzten Ablegers bekanntgegeben. Darin verschlägt es Wikingerbub Hicks und seinen Begleiter Ohnezahn in eine verborgene Welt!

Zu Recht waren die beiden ersten Teile von ‚Drachenzähmen leicht gemacht‘ für den Animations-Oscar nominiert, denn kaum eine andere Reihe dieses Genres kriegt den Spagat zwischen Unterhaltung und Anspruch so gut hin wie diese. Zwar wird die Geschichte von Wikingerbub Hicks und seinem Drachenbegleiter Ohnezahn auch in der Serie ‚Dragons – Die Reiter von Berk‘ (läuft mittlerweile in der achten Staffel!) weitergesponnen, doch mit dem dritten Langfilm soll die Saga angeblich zu Ende geführt werden.

Letzter Teil der Drachen-Saga

Bis dahin dauert es allerdings noch ein bisschen, denn der Streifen soll hierzulande erst am 21. Februar 2019 in den Kinos anlaufen. Trotzdem gibt es bereits die erste Neuigkeit dazu zu vermelden: DreamWorks Animation und Universal Pictures haben den amerikanischen Titel des Films verraten. Dieser lautet im Original ‚How to Train Your Dragon – The Hidden World‘ und soll abermals von Dean DeBlois inszeniert werden.

© DreamWorks / Universal

Zur Synopsis: Während sich Hicks seinen Traum erfüllt, eine friedliche Drachen-Utopie zu erschaffen, zieht Ohnezahn die Entdeckung eines ungezähmten, schwer fassbaren anderen Nachtschatten fort. Als zu Hause Gefahr aufzieht und Hicks’ Herrschaft als neuer Wikinger-Häuptling auf die Probe gestellt wird, müssen Drache und Reiter Entscheidungen treffen, um ihre Art zu retten.