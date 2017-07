Das Remake von Stephen Kings Horror-Klassiker ‚ES‘ nähert sich mit großen Schritten, und bereits im Vorfeld schockt uns Bill Skarsgård als Grusel-Clown Pennywise in den Trailern. Der neueste Clip ist sogar so gruselig geraten, dass sein Vorgänger Tim Curry (er übernahm die Rolle bereits in den 70er-Jahren) fast schon als herzig bezeichnet werden kann. Die Produzenten hinter dem Schocker hatten ursprünglich aber jemand für das Clownskostüm in Planung: Tilda Swinton!

27 Jahre, nachdem die zweiteilige TV-Adaption von Stephen Kings Kultroman ‚ES‘ das Licht der Öffentlichkeit erblickte, bringt Andrés Muschietti (‚Mama‘) das Grauen ab 29. September zurück auf die österreichischen Kinoleinwände. Im Horror-Remake lehrt Killer-Clown Pennywise Kindern – und so manchen Erwachsenen – das Fürchten. Der 26-Jährige Newcomer Bill Skarsgård (Sohn von Stellan Skarsgård) spielt darin den diabolischen Kinderschreck, doch wenn es nach den Machern des Films ginge, hätte jemand ganz anderes die Rolle übernommen - und zwar eine Frau.

IT - Official Trailer 1 © Video: YouTube

Tilda Swinton hätte den Horror-Clown spielen sollen!

Wie Produzentin Barbara Muschietti dem Online-Portal The Playlist verriet, hatten sie sich um Tilda Swinton (‚A Bigger Splash‘) für die Rolle des Pennywise bemüht. „Ich schwöre bei Gott“, sagte Muschietti. „Wir hatten den Zeitpunkt für den Dreh bereits festgelegt, und zu dem war sie leider nicht verfügbar, also hat sie gar nicht erst vorgesprochen. Aber natürlich haben wir alle an sie gedacht.“ Bei jeder anderen Schauspielerin wäre die Tatsache, dass man bei einem Killer mit Clowns-Fratze gleich an sie denkt, wohl wenig schmeichelhaft – doch die 56-Jährige gilt als eine der wandelbarsten Mimen der Branche.

Sie spielte bereits zuvor Rollen, die ursprünglich für Männer vorgesehen waren, darunter den Erzengel Gabriel in ‚Constantine‘ und zuletzt The Ancient One in ‚Doctor Strange‘, ist sich aber auch nie zu schade, einmal in richtig hässliche Damenrollen (‚Snowpiercer‘) zu schlüpfen.