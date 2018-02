Beim Liebesdrama ‚To The Wonder‘ (u. a. mit Ben Affleck und Olga Kurylenko) ließ Regisseur Terrence Malick auch den Fotojournalisten Eugene Richards eine Reihe von Szenen mit Oscar-Preisträger Javier Bardem drehen. Diese haben es zwar nicht in die finale Fassung des 2012 erschienenen Films geschafft, dafür wurde aus dem Material jetzt sechs Jahre später ein eigenständiger Streifen gemacht.

Bereits der Titel des Quasi-Spin-offs ‚Thy Kingdom Come‘ (zu deutsch etwa ‚Dein Reich komme‘) lässt erahnen, welche Figur aus Terrence Malicks Liebesdrama ‚To The Wonder‘ (2012) darin in den Vordergrund gerückt wird. Richtig, es gibt ein Wiedersehen mit Oscar-Preisträger Javier Bardem in seiner Rolle als Pater Quintana. Für den neuen Film musste der 48-jährige allerdings nicht erneut die Soutane überwerfen, denn verwendet wurde ausschließlich bereits existierendes Material.

Rechtsstreit um nicht veröffentlichte Szenen

Am Set von ‚To The Wonder‘ heuerte Malick – der dafür bekannt ist, seine Filme in letzter Minute noch rigoros zu beschneiden – den Fotojournalisten Eugene Richards an. Dieser sollte mit Bardem einige halbdokumentarische Interviewszenen drehen, in denen er in seiner Rolle als Geistlicher mit den Bewohnern der Stadt Bartlesville, Oklahoma spricht (dort wurde ‚To The Wonder‘ seinerzeit gedreht, Anm.) . In den fertigen Film haben es schlussendlich nur wenige Einstellungen geschafft, das entsprechende Rohmaterial verschwand im Archiv und wurde nicht mehr verwendet. Überhaupt wurde Bardem in der veröffentlichten Fassung nur als Randfigur eingeführt oder war in Off-Kommentaren zu hören.

Richards, der dies sehr bedauerte, versuchte jahrelang die Rechte an „seinen“ Szenen zu erhalten – und hat war am Ende erfolgreich. Aus den unveröffentlichten Plauderszenen, hat er den 43-minütigen Film ‚Thy Kingdom Come‘ montiert, der im März beim South by Southwest Film Festival (kurz: SXSW) seine Premiere feiern wird. Ob das Werk danach auch regulär in den Kinos starten wird ist nicht bekannt.