The Voice of Germany

Vorhang auf: Elf heimische Talente haben es in die Battles der beliebten Castingshow geschafft!

Erinnern Sie sich an Robin Resch? Der Steirer sang sich 2016 in den Blind Auditions ins Team Samu - und landete schließlich sogar im Finale, wo er den zweiten Platz errang. Ob sich dieser Austro-Erfolg heuer wiederholt? Oder ob gar ein Österreicher den Titel The Voice of Germany einheimst? Die Chancen stehen gut, denn insgesamt elf von vierzehn Kandidaten aus Österreich haben den Einzug in die Battles geschafft! Damit sind 2017 so viele heimische Stars in den Battles der Hit-Castingshow (durchschnittlich 255.000 Ö-Zuschauer) wie nie zuvor! Ein gutes Omen? Die Stimmen der Kandidaten sprechen zumindest Bände

Chris Bertl ist 36. Der Niederösterreicher sang schon ein Duett mit Conchita. Seine Leidenschaft sind Airbrush-Hosen, Schulterpolster und Schlager. Im Team Samu. © Archiv

Da wäre zum einen Chris Bertl. Der 36-jährige Niederösterreicher, der u. a. in einem St. Pöltner Café arbeitet, schmetterte Rise Like a Phoenix (eine Hommage an seinen Kumpel Tom Neuwirth) ins Mikrofon -und sorgte für Gänsehaut-Momente bei den Coaches. Mark Forster und Samu Haber battelten sich um den leidenschaftlichen Schlagersänger. Die Jury kreierte sogar einen eigenen Song ("Folge deinem Herzen, folge deinem Bauchgefühl"), um Chris bei seiner Entscheidung zu helfen. Die Hilfe brauchte er nicht, er wusste, dass Samu Haber sein Mann ist.

Selina Edbauer, 19. Für die Show hat die extravagante Grazerin sogar ihren Friseurjob gekündigt. Im Team Samu. © Archiv

Ebenfalls im Team des Finnen: die quirlige, emotionale und laut ihrer Familie "total verrückte" Selina Edbauer, 19, aus Graz, die für die Teilnahme an der Show sogar ihren Friseurjob aufgegeben hat: "Mein Plan A ist die Teilnahme bei The Voice of Germany!"



Alexandra Sutter, 44. Sie wohnt in Vorarlberg und hat sich Keyboard & Kontrabass selbst beigebracht. Team Mark. © Archiv

Mindestens genauso verrückt ist die Vorarlbergerin Alexandra Sutter, die bei den Coaches mit ihrem österreichischen Schmäh punktet. Die Hobbygärtnerin wurde von ihrem Sohn Julian, 15, bei der Show angemeldet. Und obwohl die 44-Jährige, die Jazz über alles liebt, jede Menge Banderfahrung mitbringt, hatte sie vor ihrer Performance von What A Wonderful World Lampenfieber. Trotzdem: Sie lieferte grandios ab und sang sich ins Herz der Fantas und von Mark Forster, der nach kurzem Zögern ihr Coach wurde.

Johannes Pinter, 19. Der Burgenländer hatte eine kleine Rolle in Udo Jürgens’ Biografie ‚Der Mann mit dem Fagott‘. Team Yvonne. © Archiv

Von Johannes Pinters (Almost Is Never Enough) und Michael Russ' (Perfect) Gesangstalent waren sogar alle vier Coaches beeindruckt. Während der Burgenländer Johannes sich für Yvonne entschied, ging der Steirer Michael ins Team Mark.

Michael Russ, 24. Der Steirer studiert Wirtschaftsingenieurwesen und singt auch noch in 2 Bands. Team Mark. © Archiv

Das sind die weiteren ‚Voice of Germany‘-Kanditaten aus Österreich

Anna Heimrath, 20. Wohnt in Graz, will Hebamme werden und hat sich selbst Ukulele beigebracht. Team Fanta. © Archiv

Frederic Lipgens, 19. Der Niederösterreicher nahm fünf Jahre Gesangsunterricht. Team Yvonne. © Archiv

Max Christoph Niemeyer, 36. Ist zwar aus Bremen, lebt aber wegen des Jobs (Musical) in Wien. Team Fanta. © Archiv

Patritzia Gasser, 18. Das Kärtner Naturmädl liebt Berge, Schminke, Schuhe und Handtaschen. Team Yvonne. © Archiv

Philip Piller, 22. Der Wiener studierte Musikmanagement an der Deutschen Popakademie. Team Fanta. © Archiv