Sie gehören spätestens seit Steven Spielbergs 70er-Klassiker ‚Der weiße Hai‘ zum guten Ton im Horrorfranchise und sind dank dem Erfolg von Reihen wie ‚Sharknado‘ mitterlweile auch im TV-Format zum Evergreen avanciert: Die missverstandenen Meeressäuger – die im wahren Leben nur halb so gefährlich sind, wie es uns im Kino vorgegaukelt wird – schwappen uns auch 2018 massenhaft entgegen. In ‚The Meg‘ legt sich Action-Star Jason Statham mit einem XXL-Exemplar an!

Man kann eigentlich schon fast die Uhr danach stellen: Zumindest einmal im Jahr schwimmt ein „Killerhai“-Film in die Kinos dieser Welt und verbreitet dort Furcht und Schrecken. Während uns aus dem 2016 vor allem ‚The Shallows – Gefahr aus der Tiefe‘ (mit Blake Lively in der Hauptrolle) im Gedächtnis blieb und im vergangenen Jahr ‚47 Meters Down‘ (mit Mandy Moore) für Aufmerksamkeit im Horror-Genre sorgte, kommen Fans der bissigen Meeressäuger 2018 mit ‚Sharknado 6‘ (angeblich der letzte Teil der beliebten Trash-Reihe) sowie ‚The Meg‘ auf ihre Kosten. Zu letzterem Streifen gibt es jetzt auch einen Trailer, in dem sich Actionheld Jason Statham (u. a. ‚The Transporter‘ und ‚Fast & Furious‘) mit einem gigantischen Exemplar Killerhai anlegt.

Blutiges Duell zwischen Mensch und Tier

Die Geschichte nimmt ihren Lauf, als ein Tiefsee-Tauchboot während einer Expedition von einer riesigen Kreatur angegriffen wird und fortan im tiefsten Meeresgraben des Pazifik feststeckt. Daraufhin rekrutiert der Ozeanograf Dr. Minway Zhang (Winston Chao) den Rettungstaucher Jonas Taylor (Jason Statham), um die Besatzung des Unterwassergefährts zu retten. Doch die Konfrontation mit dem Riesenhai Megalodon bedeutet für Taylor gleichzeitig die Offenlegung alter Ängste. Untermalt mit Bobby Darins lässigem ‚Beyond the Sea‘ erwartet die Zuseher im ersten Trailer ein heiteres Duell zwischen Mensch und Tier.

‚The Meg‘ – Official Trailer © Video: YouTube

Der Thriller basiert auf dem 1997 erschienenen Roman ‚The Meg: A Novel of Deep Terror‘ aus der Feder von Steve Alten, dem sich eine Reihe weiterer Bücher um das für ausgestorben gehaltene Tier anschloss. An der Seite von Hauptdarsteller Statham sind unter anderem der aus ‚Fear The Walking Dead‘ bekannte Cliff Curtis, Jessica McNamee (‚Battle of the Sexes‘) sowie Ruby Rose (‚John Wick 2‘) zu sehen.

© Warner Bros.

‚The Meg‘ wird von Regisseur Jon Turteltaub (u. a. ‚Das Vermächtnis der Tempelritter‘) inszeniert und soll am 30. August 2018 in den österreichischen Kinos starten.