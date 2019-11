Die wahre Mafia-Geschichte, von Martin Scorsese für Netflix verfilmt, kommt von 15. bis 21 November 2019 ins Kino und ist danach auf Netflix zu sehen.

„Solange ich denken kann, wollte ich immer Gangster werden." Das ist der kultige Anfangssatz von Goodfellas, nach Der Pate sicher der beste Mafiafilm überhaupt. Goodfellas (1990) ist ein Meisterwerk von Regisseur Martin Scorsese mit Robert De Niro und Joe Pesci, fünf Jahre später lieferten die drei mit Casino einen weiteren ausgezeichneten Gangsterthriller ab.

The Irishman: Brillant besetztes Mafia-Epos aus dem Hause Netflix

Beide Filme sind nicht nur großartig, sie spielten auch ihre Kosten wieder ein, dennoch gelang es Scorsese nicht, für sein Verbrecher-Epos The Irishman einen Geldgeber zu finden, um den Streifen zu finanzieren - obwohl De Niro die Hauptrolle spielt, obwohl Pesci nach neun Jahren Pause wieder vor der Kamera steht, obwohl auch Al Pacino und Harvey Keitel mitwirken.

Was ist los mit den großen Hollywoodstudios?

Für Superheldenfilme gibt es jedenfalls genug Cash. Wie auch immer - Netflix sprang ein: The Irishman erscheint nun online, aber auch vereinzelt in Kinos (auch in Österreich), um dem Film die Möglichkeit zu geben, für den Oscar nominiert zu werden.

Pflichttermin für Mafia-Fans

Die Großzügigkeit von Netflix hat Scorsese genützt: Weil The Irishman vom WK II bis in die 90er geht, wurden die Gesichter der Darsteller via kostspieligem CGI verjüngt. Die Technik ist nicht perfekt, aber man gewöhnt sich daran. De Niro spielt Frank Sheeran, der sich als alter Mann an ein Leben voller Gewalt erinnert, denn er war Killer für die Mafia und zunächst guter Freund des mächtigen Gewerkschaftschefs Jimmy Hoffa (Pacino). Doch Hoffa wurde zu mächtig The Irishman fühlt sich wie "Bingen" an: es ist ein dreieinhalbstündiges (!) Sittenbild der USA - und ein Pflichtfilm für Mafiafilm-Fans!