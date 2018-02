Rollentausch in der Superhelden-Familie Parr: Während Mama Helen (alias Elastigirl) auf Verbrecherjagd geht, muss Papa Bob (aka Mr. Incredible) den Haushalt schupfen und für die Kinder sorgen.

Im Sequel zum Kinohit ‚Die Unglaublichen – The Incredibles‘ steigen wir an der Stelle ein, wo das Erstlingswerk 2004 geendet hat. Nachdem sie dem schurkischen Syndrome das Handwerk gelegt haben, wird die Superhelden-Familie Parr wieder von ihrem Alltag eingeholt. Doch etwas hat sich geändert: Plötzlich besteht wieder eine enorme Nachfrage an Helden und so nimmt Mama Helen alias Elastigirl den Kampf gegen die Verbrecher auf, während Papa Bob aka Mr. Incredible zuhause auf die Kinder aufpasst. Doch dieser Job verlangt dem einst so gefeierten Hero einiges ab, denn neben den ohnehin schon aufgedrehten Kindern Violetta und Robert, entdeckt jetzt auch Baby Jack Jack seine Superkräfte …

‚Incredibles 2‘ – Olympics Sneak Peek © Video: YouTube

Für den zweiten Teil nimmt abermals Brad Bird im Regiestuhl Platz, auch die alten Original-Synchronsprecher Holly Hunter, Craig T. Nelson, Sarah Vowell und Huck Milner sind wieder mit von der Partie.