‚The Expendables 4‘: Sylvester Stallone kündigt Comeback an

Eigentlich wollte Sylvester Stallone den ‚Expendables‘-Filmen abschwören, doch so einfach kann sich der Action-Star wohl doch nicht von der beliebten Reihe trennen. Seit seinem scheinbaren Ausstieg schien das Projekt (und damit ein vierter Teil der Saga) beendet, doch nun hat „Sly“ auf seinem Social-Media-Profil bei Instagram zwei verheißungsvolle Bilder gepostet, die den Fans neue Hoffnung geben.

Man kann sich wohl kaum ein passenderes Duo für einen knallharten Actioner vorstellen als Sylvester Stallone und Jason Statham. Die ‚Rocky‘-Legende scheint das jedenfalls genauso zu sehen: Ein Post auf seinem Instagram-Profil zeigt die beiden zusammen in einer Szene aus ‚The Expendables‘. Dazu ist sehr präsent der Spruch „Bros for Life” zu sehen und Sly schreibt in einem Kommentar zum Bild, dass man sich bereithalten solle: „Manche Dinge sind einfach nicht aufzuhalten.” Eine mögliche mögliche Ankündigung für den langersehnten vierten Teil der Reihe?

Barney Ross und seine Crew kommen zurück!

Jetzt wird Sly konkreter: Mit zwei weiteren Bildern redet er Klartext und verkündet: „Sie kommen zurück!”

Hieß es vor fast einem Jahr noch, Stallone sei aus dem Projekt ganz ausgestiegen, klingt das auf seinem Instagram-Kanal nun ganz anders. So schreibt er unter seinem Bild nicht nur, dass der von ihm verkörperte Charakter Barney Ross wieder mit an Bord sein wird – auch weitere bekannte Crew-Mitglieder sowie einige Neuzugänge sollen zurückkehren.

Somit darf man gespannt sein, ob in den nächsten Wochen eine offizielle Ankündigung von ‚The Expendables 4‘ folgen wird. Sollte der Produktionsmotor bald wirklich wieder eingeschaltet werden, dürfte Stallone einen ziemlich vollen Terminkalender haben. Zurzeit arbeitet er bereits an den Fortsetzungen zu ‚Creed‘ und ‚Escape Plan‘.