Ab 5. Jänner auf Netflix: ‚The End Of The F***ing World‘

‚The End Of The F***ing World‘:

Mit einer sehr kurzfristigen Ankündigung startet VoD-Riese Netflix ins neue Jahr: Die neue Serie ‚The End Of The F***ing World‘ startet bereits diesen Freitag!

Der 17-jährige James (Alex Lawther) ist sich sicher, dass er ein Psychopath ist. Er hat sich von Menschen emotional distanziert, ist kalt und herablassend. Nachdem er damit aufgehört hat Tiere zu töten, ist er der Meinung, dass es interessanter sei, etwas größeres umzulegen, zum Beispiel einen Menschen. Er hat auch schon eine Idee, wer dies sein könnte: seine neue Mitschülerin Alyssa (Jessica Barden). Das ebenfalls 17 Jahre junge Mädchen hat Gefühlsschwankungen und Existenzängste – und obschon sie in der Schule beliebt ist, fühlt sie sich nicht zugehörig. Als sie James trifft meint sie, ihren Seelenverwandten getroffen zu haben. Für die beiden Außenseiter beginnt schon bald ein besonderer Roadtrip …

‚The End of the F**king World‘ - Trailer © Video: YouTube

‚The End Of The F***ing World‘ basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Charles Forsman und feierte in Großbritannien bereits Ende Oktober 2017 seine TV-Premiere. Hierzulande werden alle acht Episoden der Serie am 5. Jänner 2018 auf Netflix veröffentlicht.