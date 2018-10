The Dark: Video-Interview mit Regisseur Justin P. Lange

Einen Horrorfilm aus der Perspektive des Monsters zu erzählen: Das ist es, was US-Regisseur Justin P. Lange mit The Dark vorhatte. Am 12. Oktober startet das Schockerdrama in den österreichischen Kinos. Karl Markovics spielt auch mit.

In The Dark geht es um ein Zombie-Mädchen, das sich mit einem blinden Teenie anfreundet. Weil der Film mit österreichischem Geld produziert wurde, sind auch Karl Markovics und Margarete Tiesel Teil des Casts. Regisseur Lange war während des diesjährigen /slash Filmfestivals zu Gast in Wien. Im Interview mit TV-MEDIA spricht der US-Regisseur – der auch einige Zeit in Österreich lebte – über seine Austro-Stars und dass er eher zufällig zum Horror-Genre kam.

Jetzt das Video-Interview ansehen!

Zum Starten des Videos klicken Sie bitte auf das Bild. Viel Vergnügen!