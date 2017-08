Die Jugendjahre von Queen Elizabeth II. (Claire Foy) und Prinz Philip (Matt Smith) werden ab 8. Dezember wieder auf Netflix seziert. Wir haben den ersten Teaser-Trailer zur zweiten Staffel von Peter Morgans packendem TV-Drama für Sie.

‚The Crown‘ porträtiert das Leben und die Herrschaft der britischen Königin Elizabeth II., sowie den Zusammenbruch der fragilen sozialen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die auf dem Theaterstück ‚The Audience‘ basierende Serie führt Autor Peter Morgan (‚Die Queen‘), Regisseur Stephen Daldry (‚Billy Elliot‘) und Produzent Andy Harries (‚Die Queen‘) erneut zusammen. Und darum geht’s:

Zwischen einem von der königlichen Armee illegal geführten Krieg in Ägypten und dem skandalträchtigen Sturz ihres dritten Premierministers Harold Macmillan, muss sich die Königin dem abnehmenden Vertrauen gegenüber der Monarchie und dem Beginn der revolutionären 1960er stellen. Einzigartig in ihrer kreativen Vision und in der künstlerischen Umsetzung erzählt die Serie The Crown auch in der zweiten Staffel von den großen politischen Themen und globalen Ereignissen, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts formten.

‚The Crown‘ (Staffel 2) – Teaser © Video: YouTube

Die zweite Staffel des Royal-Dramas ‚The Crown‘ läuft am 8. Dezember exklusiv bei Netflix an.