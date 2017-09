‚Terminator 6‘ wird nächstes Jahr gedreht!

Lange Zeit galt ‚Terminator 6‘ als Luftschloss. Eine dieser Fortsetzungen, die vielleicht niemals das Licht der Welt erblicken würde. Jetzt haben wir aber Gewissheit: ‚T6‘ wird kommen! Kein Geringerer als SFX-Spezialist Tim Miller (‚Deadpool‘) wird sich hinter die Kamera klemmen, James Cameron beteiligt sich als Produzent – und auch Arnold Schwarzenegger ist an Bord!

Auch wenn der letzte Ableger ‚Terminator: Genisys‘ hinter den Erwartungen blieb, hielt das Schöpfer James Cameron nicht davon ab, fleißig an einem weiteren Teil zu basteln. Mit ‚Deadpool‘-Regisseur Tim Miller hat er einen fähigen Kopf gefunden, der dem Filmuniversum wieder neues Leben einhauchen soll. Miller ist neben seiner Regiearbeit bekanntlich auch im Special-Effects-Bereich tätig – er ist also genau der Richtige, um den Kampf zwischen Mensch und Maschine spektakulär in Szene zu setzen.

Auch Arnie ist wieder mit von der Partie

Die meisten Fans dürfte aber vielmehr interessieren, ob Arnold Schwarzenegger bei dem Projekt mitwirkt. Unser heimisches Action-Aushängeschild überbrachte in dieser Hinsicht eine gute Neuigkeit: In einem Interview mit Screen Daily bestätigte Arnie, dass ein neuer ‚Terminator‘-Film auf dem Weg sei und James Cameron gute Ideen dafür habe. Er soll einen Wissenschaftler spielen, nach dessen Vorbild der Cyborg T-800 geschaffen wurde. Ob es nur bei einem kleinen Gastauftritt ist noch unklar. Eine Doppelrolle als T-800 und dessen menschliche Vorlage wäre natürlich denkbar.

2018 heißt es: „Klappe und Action!“

Doch damit hören die Pläne von Cameron noch lange nicht auf. Es soll nicht nur bei einem Film bleiben, sondern eine ganze Trilogie entstehen! Ob das gelingt, werden wir voraussichtlich 2019/2020 sehen, wenn ‚Terminator 6‘ in den Kinos kommt – ein exakter Termin steht noch nicht fest. Im März 2018 beginnen aber zumindest einmal die Dreharbeiten.

