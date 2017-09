Neues ‚Tatort‘-Team Schwarzwald: Leute, das könnt ihr doch besser!

Im TV-Krimi ‚Tatort‘ ermittelt ein neues Polizisten-Duo nun erstmals in der Schwarzwald-Region. Aber: Ein totes Kind im Wald und viel Grau garantieren noch keinen spannenden Fall - die Premiere bleibt hinter den Erwartungen.

Ab Sonntag tritt nämlich ein neues Ermittler-Duo auf den Tatort-Plan und erobert gleichzeitig neues Gebiet. Als aktuell tätiges Team Nr. 22 lernen wir Hans-Jochen Wagner als Hauptkommissar Friedemann Berg und Eva Löbau als Kommissarin Franziska Tobler kennen. In ihrem ersten Fall ‚Goldbach‘ bekommt es das ungleiche (zumindest, was die Körpergröße angeht) Gespann mit einem toten Kind zu tun.

Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner sind die neuen ‚Tatort‘-Ermittler © ARD

Das Mädchen wird im Wald gefunden, getötet von einem 9mm-Geschoss. Ein weiterer Bub, ein Spielgefährte, bleibt verschwunden, ein dritter Knabe, der mit beiden kurz vor dem vermeintlichen Tatzeitpunkt noch zusammen gespielt hat, verwickelt sich in Widersprüche. Ein zufällig gefundenes, im Wald verstecktes Depot teils verbotener Schusswaffen bringt einen nahen Waffenhändler plus Schützenverein, aber auch die einander immer mehr misstrauenden Familien der betroffenen Kinder in den Fokus der Ermittlungen.

Null Knalleffekt, kein Rumms

Normalerweise bekommen neue Helden ja die Chance, sich mit einem Knalleffekt, einer besonders starken Szene oder wenigstens mit einem gelungenen Gag beim Publikum angenehm einzuführen. Diese Liebe erweist Regisseur Robert Thalheim seinen beiden Protagonisten nicht. Sie werden mit dem tragisch-routinierten Überbringen der Todesnachricht vorgestellt, und vom ersten Moment an herrscht eine bleierne Normalität.

Bleiern ist nicht nur die Munition der Waffen beim neuen ‚Tatort‘-Team Schwarzwald © ARD

Auch die dokumentarische Kamera unterstützt den Eindruck, hier ganz normalen Menschen bei einer traurigen, aber wiederum ganz normalen Arbeit zuzusehen. Möglicherweise hat Drehbuch-Autor Bernd Lange vor Verfassen des Falles Goldbach ein paar Nächte lang Robert Musils Monumentalwerk ‚Der Mann ohne Eigenschaften‘ geschmökert und dann das Gefühl auf seine Krimi-Figuren übertragen.

Ah ja, das sind ja Ermittler!

Denn Franziska Tobler und Friedemann Berg sind Charaktere, die man sieht, bewusst als Ermittler einordnen muss, und drei Minuten nach dem Abspann wieder vergessen hat. Weder in Fähigkeiten noch in Sprache oder Benehmen oder Energie sind diese beiden Polizisten etwas Besonderes.

Die gedeckten Kleidungsfarben sind nicht allein verantwortlich für die schnell aufkommende Fadesse © ARD

Das gilt auch für Opfer und Verdächtige, teilweise tut man sich schwer, auseinanderzuhalten, wer hier wer ist. Franziska Tobler-Darstellerin Eva Löbau hat ihr berufliches Handwerk am Wiener Max Reinhardt-Seminar gelernt (und dabei auch die österreichische Staatsbürgerschaft erworben), sollte also wissen, wie man sich an Figuren annähert und sie entwickelt.

Eva Löbaus Charakter Franziska Tobler versteckt sich noch © ARD

Da werden beide Hauptdarsteller bis zur nächsten Folge also noch ziemlich viel Arbeit haben, wenn sie kantigen Kollegen wie Ballauf und Schenk, Batic und Leitmayr oder Eisner und Fellner auch nur nahe kommen wollen.

Blass, fröstelig, nervöse Kamera

Verstärkt wird die Verwaschenheit der Ermittler durch den visuellen Stil dieses Tatorts: blass, kalt, im Winter spielend, bleiche Farben, trostlose Kleidung in Pensionistenfarben und eine dauernd bewegte, nervöse, fast dokumentarische Kamera, die die Dramatik und die Anteilnahme nochmals reduziert.

Das alles mag ja eine hübsch gedachte Antithese zum touristischen Sonnenschein-Image des Schwarzwalds sein. Als TV-Krimi jedoch taugt das nur bedingt; eher dann, wenn der Fall in Skandinavien spielt. Hier gilt auf jeden Fall für ARD und Macher: Bitte rasch nachbessern bis zum nächsten Einsatz!