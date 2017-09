Das gesamte Interview mit Tarek Leiter zum Nachlesen.

Kurz vor dem ‚Sommergespräch‘ mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) heute Abend, hat sich eine heftige Diskussion entsponnen, ob Tarek Leitner überhaupt ein unbefangenes und kritisches Interview führen könne. Der Grund: Ein gemeinsamer Urlaub von Leitner und dem Bundeskanzler Kern im Sommer 2015. Die ÖVP, konkret Kurz-Kandidat Efgani Dönmez, fährt heftige Angriffe auf den ORF, der – genau wie die SPÖ – die Vorwürfe zurückweist.

Im Juni 2017 hat TV-MEDIA Tarek Leitner dazu interviewt. Hier gibt es das Gespräch im Original zum Nachlesen (und als PDF zum Download).

TV-MEDIA: Der Neuwahlbeschluss hat die ursprünglichen Pläne für die ORF-Sommergespräche durchkreuzt. Was hat sich verändert? Tarek Leitner: Erst hatten wir die Idee, es zurückgenommener, langsamer, grundsätzlicher anzugehen und die Gelegenheit wahrzunehmen, tiefer in die Beweggründe der handelnden Personen einzudringen. - Dass jetzt Wahlkampf herrscht, führt dazu, dass die Gespräche live sein werden, sie in Wien stattfinden und man auf aktuelle politische Entwicklungen Rücksicht nehmen muss.

TV-MEDIA: Frank Stronach ist am 31. Juli Ihr erster Gast. Von ihm hat man lange nichts gehört. Der Stronach-Talk als reine Show? Tarek Leitner: Laut ORF-Gesetz besteht keine Verpflichtung, aber es ist gute Usance, alle im Parlament vertretenen Parteien und deren Chefs einzuladen. Mit ihm wird allerdings eine andere Art Gespräch zu führen sein, weil er in der Tagespolitik ja nicht mehr präsent ist.

TV-MEDIA: Interviews und Duelle in ORF & Co laufen über drei Monate: keine Übersättigung?

Tarek Leitner: Es ist ein Angebot in einer Zeit, die ich in der Demokratie für die wichtigste halte. Es ist die Zeit der Entscheidungsfindung. Je besser sich die Leute informieren können, desto besser ist es für die politische Willensbildung.