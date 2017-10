‚Takeshi's Castle‘: Neue Folgen ab 2018 bei uns!

In Thailand werden momentan neue Folgen der kultigen Gameshow ‚Takeshi’s Castle‘ produziert. Bald ist also Schluss mit den langjährigen TV-Wiederholungen: Comedy Central sichert sich die Rechte und wird vermutlich ab 2018 auch hierzulande für Nachschub sorgen!

Die schräge japanische Gameshow ‚Takeshi’s Castle‘ hat sich in den 90er-Jahren dank Sendeplatz bei DSF und RTL 2 auch in unseren Breitengraden zur Kultsendung etabliert. Darin versuchten hunderte Kandidaten die Burg des Fürsten Takeshi zu erobern, und mussten sich dafür durch einen wahnwitzigen Hindernisparcours kämpfen. Anders als bei ‚Ninja Warrior‘, wurde die Sache seinerzeit weniger Ernst genommen – hier stand der Spaß im Vordergrund und um so peinlicher die Hoppalas waren, desto härter wurde die Lachmuskulatur beim Publikum beansprucht.

The Best-of ‚Takeshi’s Castle‘ © Video: YouTube

Comedy Central UK sichert sich Rechte für neue ‚Takeshi‘-Staffel

Seit Ende Februar diesen Jahres laufen auf RTL Nitro samstags Wiederholungen der Show – damit soll jedoch bald Schluss sein. Denn: In Thailand werden momentan neue Episoden gedreht! Comedy Central UK sicherte sich bereits die Rechte für Großbritannien. Es darf angenommen werden, dass Länder in denen der Sender ebenfalls vertreten ist – darunter auch Österreich – spätestens 2018 mit Nachschub versorgt werden.