Tagespresse aktuell: Fake News in ORF eins

Ab dem 19. September setzt ORF eins offiziell auf Fake News: Das seit vier Jahren aktive Internet-Satireportal „Die Tagespresse“ wandert ins Fernsehen.

Seit vier Jahren kommentiert das „Tagespresse“-Autorenteam Fritz Jergitsch, Jürgen Marschal und Sebastian Huber pointiert und einzigartig die heimische Innenpolitik. Für den ORF wurde nun eine Sendung konzipiert, die das Online-Konzept ins Fernsehen überträgt. In Zeiten, in denen die Wahrheit scheinbar nicht mehr recherchiert, sondern nur noch erfunden werden kann, liefert die Sendung ‚Tagespresse aktuell‘ Fakten und Einsichten, zu denen andere Medien trotz intensiver Recherche gar keinen Zugang mehr haben.

Im Bild: Florian Kehrer, Jürgen Marschal, Sebastian Huber, ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner, Fritz Jergitsch und ‚Tagespresse aktuell‘-Moderator Joachim Brandl. © ORF / Hans Leitner

Unter dem Titel ‚Tagespresse aktuell‘ starten die Macher nun ein eigenes Magazinformat, das im Rahmen der ORF-Dienstagnacht auf ‚Willkommen Österreich‘ folgt. Am Beginn stehen zwölf Episoden zu jeweils gut 20 Minuten, die um 22.55 Uhr starten. Die erste Sendung gibt’s am 19. September in ORF eins.

9 Orte, 9 Aborte und andere Satire-Beiträge

Aus der Uridee eines kleinen Nachrichtenblocks im TV ist über die Zeit das Konzept eines längeren Formats geworden, das lose auf dem ‚Tagespresse‘-Bühnenstück basiert, das im Rabenhof zu sehen war. Wiederkehrende Rubriken werden für die Sendung vorproduziert, während der Meldungsblock aktuell erstellt und erst 24 Stunden vor der Ausstrahlung gedreht wird. Als Moderator gibt Schauspieler und Kabarettist Joachim Brandl den Anchorman Joachim Fuchs.

20 Minuten pro Woche berichtet Anchor „Joachim Fuchs“, der mit richtigem Namen Joachim Brandl heißt, objektiv und kompromisslos über nationale und internationale Ereignisse :-) © ORF / Hans Leitner

Man geht mit „9 Orte, 9 Aborte“ auf die Suche nach den schönsten Toiletten des Landes („Der neue heiße Scheiß aus dem ORF“) und setzt auf Rubriken wie „Heimat, Heimat, Heimat" als Magazin für „die Mehrheit“ oder „Promi-Interviews“ mit Magda Kropiunig. Für das gesamte Spektrum zeichnen Fritz Jergitsch, Sebastian Huber und Jürgen Marschal verantwortlich, die auch hinter der „Tagespresse“ stehen, die auf jährlich rund zwei Millionen Aufrufe verweisen kann. Sie selbst wird man jedoch nicht sehen.

Die Erfahrung aus vier Jahren Satireportal helfe bei der Arbeit, unterstrich Jergitsch: „Man wird mit der Zeit routinemäßig bösartiger.“ Dennoch sei Fernsehen als solches natürlich eine Herausforderung, müsse man den Witz weniger literarisch denken.

Satire erwünscht! Zechner regt die ‚Tagespresse‘-Macher zum unbekümmerten Arbeiten an

Programmdirektorin Kathrin Zechner bemühte sich am Dienstag, den Machern den Druck zu nehmen: „Seid unbekümmert, seid angstfrei. Macht das, was ihr könnt.“ Freies Arbeiten sei nun einmal das Grundnahrungsmittel für die Satire. Ob ‚Tagespresse aktuell‘ eine Zukunft über die nun vorgesehenen zwölf Folgen hinaus hat, hängt dann zentral von den Quoten ab. Prinzipiell ist jedoch eine Verlängerung geplant.