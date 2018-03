Aufruf für zwei Castingshows: ,Das Supertalent‘ (RTL) macht von 16. bis 23. April in Österreich Station, Sky sucht zwischen 3. und 30. Mai Austro-Sänger für die Neuauflage der Musikshow ,X Factor‘. Hier gibt’s die Details!

Ab Herbst 2018 sucht RTL wieder das spektakulärste Unterhaltungstalent Deutschlands. Dafür ist das Casting-Team von ‚Das Supertalent‘ ab 24. März wieder in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich unterwegs, um besondere Talente zu finden. Jeder, der schon immer mal sein Können unter Beweis stellen wollte und davon träumt, aus dem grauen Alltag ins Rampenlicht zu treten, hat jetzt wieder die Gelegenheit dazu. Dem Sieger winken am Ende 100.000 Euro Preisgeld.

© RTL

Jeder, der glaubt, eine besondere Begabung oder ein tolles Talent zu haben, kann ohne Voranmeldung von 12.00 bis 20.00 Uhr zu den offenen Castings kommen. Den Auftakt der Castingtour bildet am 24. März Stuttgart, dann folgen 25 weitere Städte.

Die Österreich-Termine für die offenen ‚Das Supertalent‘-Castings im Detail:

16. April 2018: Innsbruck

Hotel Innsbruck

Innrain 3

A-6020 Innsbruck

19. April 2018: Graz

Hotel Novapark Graz

Fischeraustraße 22

A-8051 Graz

21. April 2018: Wien

Hotel Hilton Vienna

Am Stadtpark 1

A-1030 Wien

23. April 2018: Linz

Hotel Courtyard by Mariott Linz

Europaplatz 2

A-4020 Linz

,X Factor‘: Musikalische Talente gesucht!

In insgesamt 26 ausgewählten Städten in Österreich, Deutschland und der Schweiz suchen Sky 1 und UFA Show & Factual für das weltweite Erfolgsformat Gesangstalente mit dem gewissen „X-Factor“.

© Sky

In vier verschiedenen Kategorien erhalten nicht nur weibliche und männliche Solokünstler jeder Altersgruppe, sondern auch Duette die Chance auf eine musikalische Karriere. Beim Casting in Wien haben auch Bands die Möglichkeit, ihr Talent unter Beweis zu stellen.

Anmeldungen für die Castings sind unter sky.at/xfactor möglich. Interessierte können aber auch spontan ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen. Erstmals können sich Gesangstalente auch per WhatsApp bewerben, indem sie ein kurzes Video per WhatsApp an +49 221 9955 2000 schicken.

Die Österreich-Termine für ‚X Factor‘:

3. Mai 2018: Linz

ibis Linz City

Kärntner Straße 18–20

4020 Linz



4. Mai 2018: Graz

Star INN

Waltendorfer Gürtel 8–10

8010 Graz

5. & 6. Mai 2018: Wien

Pop Akademie Wien

Gasometer B/34–36

Guglgasse 8

1110 Wien

30. Mai 2018: Innsbruck

Ramada Tivoli

Olympiastraße 41

Wichtig: Zu dem Casting in Wien von 10.00 bis 20.00 Uhr sind auch Bands zugelassen. In allen anderen Städten können Solokünstler und Duette von 14.00 bis 20.00 Uhr zum Casting kommen.