‚Supernatural‘: Erster Blick auf die ‚Scooby-Doo‘-Crossover-Episode!

Schon lange warten Fans der Winchester-Brüder auf diese Folge, Ende März ist es endlich soweit: Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki) landen in der Zeichentrickserie ‚Scooby-Doo‘ und müssen gemeinsam mit der sprechenden Dogge sowie Fred, Shaggy, Daphne und Velma einen Fall lösen!

Über das Zusammentreffen von Sam und Dean Winchester aus ‚Supernatural‘ und der Scooby-Gang aus der kultigen 60er-Zeichentrickserie hat TV-MEDIA bereits berichtet. Nun wird die Crossover-Episode ernst: Am 29. März flimmert die 16. Folge der aktuellen 13. Staffel in Amerika über die Bildschirme! Ein erster Trailer versüßt die Wartezeit bis zur Premiere.

‚Supernatural‘ als Zeichentrick

Darin kann es Charmebolzen Dean freilich nicht lassen, mit Rotschopf Daphne anzubandeln. Ob das dem gutaussehenden Fred taugt wagen wir zu bezweifeln …

Supernatural – ‚ScoobyNatural‘ Trailer (S13E16) © Video: YouTube

Fans der deutschen Synchronisation werden indes noch länger auf die Folter gespannt: In unseren Breitengraden lief vergangenen Oktober erst die elfte Staffel (!) bei ProSieben Maxx an.

Die ‚Scooby-Doo‘-Crossover-Episode ist übrigens nicht das erste Mal, dass man die Winchesters in animierter Form zu sehen bekam: Im Juni 2010 veröffentlichte das japanische Studio Madhouse (u. a. für ‚Death Note‘ verantwortlich) einen Anime, der die Geschehnisse der ersten und zweiten ‚Supernatural‘-Staffel in Zeichentrickform zeigte. Während es sich der bekennende Nerd Jared Padalecki nicht nehmen ließ, seiner Serienfigur Sam darin seine Stimme zu leihen, synchronisierte Jensen Ackles seinen Dean nur in den ersten beiden Folgen.