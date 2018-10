Staffel-Chaos bei Supernatural: Welcher Sender welche Folgen zeigt!

Während beim amerikanischen Fernsehsender The CW am 11. Oktober die nunmehr 14. Staffel des TV-Dauerbrenners Supernatural anläuft, müssen sich Fans hierzulande noch etwas gedulden, bis sie die neuen Abenteuer von Sam (Jared Padalecki) und Dean Winchester (Jensen Ackles) miterleben können. Dafür laufen in unseren Breitengraden aktuell die 12. und die 13. Season parallel – wir zeigen, wo sich Supernatural-Fans ihre nötige Dosis Mystery abholen können!

Supernatural baut den Rekord als am längsten laufende Mysteryserie der TV-Geschichte weiter aus: Während in den USA am 11. Oktober die 14. Staffel anläuft, müssen Fans hierzulande leider noch auf die synchronisierten Episoden warten. Wann genau sie in Österreich und Deutschland zu sehen sein werden, steht leider noch nicht fest.

Supernatural - Season 14 (Trailer) © Video: YouTube

Supernatural auf Sky 1

Dafür kommen hiesige Serienjunkies aktuell gleich doppelt in den Genuss von Winchester-Abenteuern: Der Pay-TV-Sender Sky 1 zeigt seit Sonntag, 23. September, die 13. Staffel – wöchentlich werden hier zur Primetime (20.15–21.45 Uhr) zwei neue Episoden ausgestrahlt! Wer den Termin verpasst, muss nicht verzagen: Noch am selben Tag läuft ab 23.35 Uhr (bis 1.05 Uhr) die Wiederholung der Doppelfolgen.

Supernatural bei ProSieben MAXX

Aber auch im deutschen Free-TV werden Dämonen gejagt: ProSieben Maxx strahlt ab 8. Oktober die 12. Staffel aus. Immer montags gibt es dort um 20.15 Uhr eine Folge aus Season 12 – im Anschluss (21.05–21.55 Uhr) folgt eine Wiederholungsepisode der 11. Staffel.