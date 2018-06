‚Supernatural‘: Staffel 14 scharrt in den Startlöchern

© The CW

Nicht mehr lange, dann gibt es für Fans das langersehnte Wiedersehen mit den Winchester-Brüdern Sam und Dean. Gleichzeitig gibt jedoch eine gute, wie eine schlechte Nachricht zur 14. Staffel zu vermelden …

Die 13. Staffel von ‚Supernatural‘ endete mit einem Paukenschlag. Aus akuten Spoilergründen wird darauf an dieser Stelle natürlich nicht eingegangen, doch es verwundert wenig, dass die Fans von Dean (Jensen Ackles) und Sam Winchester (Jared Padalecki) mehr denn je auf Nadeln sitzen und erfahren wollen, wie die dienstälteste Horror/Fantasy-Serie der amerikanischen TV-Geschichte weitergehen wird.

Neue Folgen ab Oktober!

Die gute Nachricht zuerst: Staffel 14 läuft bereits am 11. Oktober beim US-Sender The CW an! Deutschsprachige Fans müssen sich wie immer gedulden, denn die synchronisierten Episoden folgen erst im späten Verlauf des nächsten Jahres. Hierzulande gibt es Anfang November 2018 erst die 13. Staffel zu begutachten.

Doch wo Licht, da auch Schatten – Winchester-Freunde müssen jetzt stark sein: Nein, die Serie geht natürlich noch nicht ins Serienfinale, jedoch wird die neue Season weniger Folgen haben als gewöhnlich. Nur 20 neue Episoden wird der neue Handlungsstrang umfassen! Damit ist Staffel 14 nach Staffel 13 (16 Episoden) die zweitkürzeste der ‚Supernatural‘-Geschichte.