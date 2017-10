Fans der Mystery-Serie ‚Supernatural‘ haben allen Grund zur Freude: Kommenden Freitag kehren die Gebrüder Winchester (Jensen Ackles und Jared Padalecki) mit brandneuen Abenteuern wieder zurück auf die TV-Bildschirme. Während die offiziellen deutschen Folgen vorerst auf sich warten lassen, können Fans in unseren Breitengraden zumindest die frischen Episoden in Originalsprache über Amazon ansehen – direkt nach der Ausstrahlung im amerikanischen Fernsehen!

Der Zeitpunkt könnte nicht passender gewählt sein: Just am Freitag dem 13. kehrt ‚Supernatural‘ zurück auf die TV-Bildschirme. Mit der 13. Staffel baut die am längsten laufende Sci-Fi/Mystery-Serie der US-Fernsehgeschichte ihren Rekord weiter aus. Während sich amerikanische Fans über neue Abenteuer von Dean (Jensen Ackles) und Sam Winchester (Jared Padalecki) freuen – darunter eine Zeichentrick-Crossover-Folge mit Spürnase ‚Scooby-Doo‘ –, steht ein offizieller Starttermin der deutschen Episoden noch in den Sternen.

Wie auch bereits in den vorangegangenen Jahren, wird man in unseren Breitengraden wohl noch über ein Jahr auf die lokalisierten Folgen warten müssen – am 16. Oktober feiert hierzulande erst die elfte Staffel (!) bei ProSieben Maxx ihre Premiere.

Amazon Prime versorgt Fans aus Österreich!

Traurig sein müssen Fans aus Österreich und Deutschland dennoch nicht: Direkt nach der Erstausstrahlung beim US-Sender The CW kann man sich die neuen Folgen bereits über Amazon Prime zu Gemüte führen. Hier soll es die Möglichkeit geben, entweder einen Staffel-Pass zu erwerben um immer pünktlich die neuesten Folgen ansehen zu können, oder wie gehabt einzelne Episoden auszuleihen. Großer Pluspunkt: Die Offline-Funktion soll auch bei der 13. Staffel von ‚Supernatural‘ wieder verfügbar sein. Damit steht dem mobilen Seriengenuss auch ohne Internetverbindung nichts im Wege.