So viel Liebe bei ‚Supernatural‘. Wer die Dreharbeiten der beliebten Mystery-Serie über die sozialen Medien verfolgt weiß, dass sich die Akteure Jared Padalecki (Sam), Jensen Ackles (Dean) und Misha Collins (Castiel) auch privat blendend verstehen – und u. a. in regelmäßigen Abständen gemeinsam Messen und Fan-Conventions besuchen. Nachdem bereits Padaleckis Ehefrau Genevieve in der vierten Staffel mitgewirkt hat, bekommt in der aktuell laufenden 13. Season nun die bessere Hälfte von Ackles einen Auftritt spendiert!

Die amerikanische Mystery-Serie ‚Supernatural‘ ist ein Phänomen: Seit dem Jahr 2005 flimmern die Abenteuer der beiden Dämonenjäger-Brüder Sam (Jared Padalecki) und Dean Winchester (Jensen Ackles) über die Bildschirme und ist damit aktueller Rekordhalter für die am längsten laufende Fantasy/Sci-Fi-Serie der US-Fernsehgeschichte. Der Mix aus spannender Erzählstruktur (pro Staffel gibt es einen neuen roten Faden der sich durch die Geschichten zieht, vereinzelte Episoden stehen jedoch für sich allein), fetzigem Soundtrack und nicht zuletzt die Beziehung der beiden Protagonisten machen ‚Supernatural‘ zu etwas ganz besonderen – davon sind sowohl das weibliche wie auch männliche Publikum überzeugt!

Danneel Ackles mischt als Wunderheilerin in der 13. Staffel mit

Das Spiel zwischen Jared Padalecki und Jensen Ackles wirkt auch nach 12 Jahren noch glaubhaft – Grund dafür ist die freundschaftliche Beziehung, die die beiden auch abseits der Dreharbeiten aufrecht erhalten. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Misha Collins (er spielt den Engel Castiel), klappern sie u. a. Fan-Conventions ab und verbringen mit ihren Familien viel Zeit gemeinsam. So hat es auch Padalecki-Ehefrau Genevieve bereits in die Serie geschafft – sie porträtierte in der vierten Staffel die Dämonin Ruby. Hinweis: Zum damaligen Zeitpunkt waren die beiden noch kein Paar, sie haben sich erst im Zuge der Dreharbeiten ineinander verliebt! <3

In der aktuell laufenden 13. Staffel soll nun auch die bessere Hälfte von Jensen Ackles vor die Kamera treten: Danneel Ackles soll darin eine Wunderheilerin spielen, die im momentanen Erzählstrang der Handlung eine nicht unwesentliche Rolle übernehmen wird. Mehr dazu sei an dieser Stelle auf Grund der akuten Spoilergefahr jedoch nicht verraten! ;-)

Ob die Figur im weiteren Zusammenhang mit der anstehenden Spin-off-Serie ‚Wayward Sisters‘ (TV-MEDIA berichtete) steht, ist allerdings noch unklar.