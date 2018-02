Steven Spielberg zieht wieder in den Zweiten Weltkrieg

Der Zweite Weltkrieg, die dunkle Epoche des 20. Jahrhunderts, lässt Steven Spielberg einfach nicht los. Nach seinen Meisterwerken ‚Schindlers Liste‘, ‚Saving Private Ryan‘ und den von ihm produzierten Serien ‚Bands of Brothers‘ und ‚The Pacific‘ blicken Steven Spielberg und seine Amblin Entertainment wieder mehr als 70 Jahre zurück.

Die Produktionsfirma des dreifachen Oscarpreisträgers hat die Verfilmungsoption auf ein Buch gezogen, das den komplizierten Titel ‚Daughters of the Resistance: Valor, Fury, and the Untold Story of Women Resistance Fighters in Hitler's Ghettos‘ (dt.: Töchter des Widerstands: Tapferkeit, Wut und die nicht erzählte Geschichte der Widerstandskämpferinnen in Hitlers Ghettos) trägt.

Steven Spielberg lässt das Thema Zweiter Weltkrieg nicht los © Getty Images

Thema des WK II-Epos: Die Frauen des Widerstands

Darin beschreibt Judy Batalion das Leben ihrer Großmutter als Kämpferin gegen die Nazis und wie es für diese von der Geschichtsschreibung bisher zu wenig gewürdigten Frauen war, gleichzeitig junge Töchter und später selbst Mütter zu sein mit der Erfahrung, getötet zu haben, um zu überleben.

Sophie Scholl ist sicher eine der bekanntesten Widerstandskämpferinnen gegen die Nazis gewesen. Doch es gab noch viele andere tapfere Frauen, die gegen das Hitler-Regime ankämpften. © Deutsches Historisches Museum, Berlin

Aktuelles Spielberg-Projekt: ‚Ready Player One‘ kommt im März 2018

Spielberg bringt im März seinen neuesten Film ‚Ready Player One‘ heraus, danach macht er seinen fünften ‚Indiana Jones‘-Film. Ab 2020 hätte er für neue Projekte wie dieses Zeit.