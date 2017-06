Stefan Raab kehrt zurück

...zumindest als Produzent. Plus: Der Sendetermin für die erste Ausgabe von ‚Schlag den Henssler‘.

Da stand er plötzlich wieder auf der Bühne: Stefan Raab in T-Shirt, Jeans und Turnschuhen, das Publikum fest im Griff. Jedoch nicht in einem TV-Studio, sondern bei den Screenforce Days in Köln, einer Messe, bei der die wichtigsten deutschen Sender ihr Programm für die Saison 2017/18 vorstellten.

Wieder da: Der beliebte Entertainer Stefan Raab © Screenforce / Willi Weber

PRO7 eröffnete den Reigen und legte gleich mit der Raab-Bombe los. Ende 2015 beendete er bekanntermaßen seine Karriere vor der Kamera und tauchte völlig ab. Nun kündigte er die Show Das Ding des Jahres an (Start: Jänner 2018), in dem Erfinder ihre Produkte vorstellen können, ein Publikums-Voting entscheidet über die Sieger.

Raab wird die Sendung aber nicht moderieren sondern fungiert als Produzent.

Henssler nimmt das ‚Schlag den ...‘-Format

Außerdem neu bei PRO7: Joko und Klaas bekommen eigene Shows (Politformat ‚Ein Mann, eine Wahl‘ bzw. Spielshow ‚Dabei sein ist teuer‘), ‚Schlag den Star‘ wird ersetzt durch ‚Schlag den Henssler‘: Der ehrgeizige Sternekoch wird sich à la Raab mit Normalos messen.

Die erste Ausgabe von „Schlag den Henssler“ flimmert am 2. September 2017 über die Bildschirme, dann zeigt ProSieben den Stefan-Raab-Nachfolger Steffen Henssler im Duell mit Herausforderern. Um 20.15 Uhr beginnt die Live-Fernsehshow, heißt es in der offiziellen Pressemeldung. Die Tickets seien bereits nach einem Tag ausverkauft gewesen.