Der Starttermin für ‚John Wick 3‘ steht fest!

Mit dem Action-Überraschungshit ‚John Wick‘ (globales Einspiel rund 89 Millionen Dollar!) hat sich ‚Matrix‘-Star Keanu Reeves wieder in die Herzen seiner Fans gespielt. Nachdem auch die Fortsetzung beim Publikum punktete, stand ein dritter Teil außer Frage – der dazu passende Starttermin steht jetzt fest!

Dass ein dritter ‚John Wick‘-Teil kommen würde, stand außer Frage. Der zweite Film verdoppelte nahezu die Einnahmen des Vorgängers (Teil eins schwappte international rund 89 Millionen Dollar in die Kinokassen, der zweite Teil gar 172 Mio. Dollar!) und entpuppte sich als eines dieser seltenen Sequels, die nicht nur problemlos mit dem Original mithalten können, sondern sogar übertreffen. Damit war klar: Diese Franchise muss auch weiterhin am Leben gehalten werden. Gesagt getan, und kurz darauf entflammten Gerüchte über eine Prequel-Serie sowie weitere Ableger des Actionkrachers (TV-MEDIA berichtete).



John Wick legt sich mit den Avengers an!

Besagter dritter Teil wird von Lionsgate nun konkretisiert: Am 17. Mai 2019 soll der Streifen in den US-Kinos anlaufen, die Produktion soll noch Ende 2017 beginnen. Was das kommerzielle Potenzial des Films angeht, ist man offenbar sehr zuversichtlich, anders kann man sich nicht erklären, warum der Starttermin ausgerechnet auf den Beginn der sommerlichen Blockbuster-Saison fällt. Im selbigen Zeitraum starten auch die Marvel-Comicaction ‚Avengers 4‘ sowie Disneys Realadaption ihres Zeichentrick-Klassikers ‚Aladdin‘.

Ein offizieller Kinostart für die deutschsprachigen Lichtspielhäuser wurde bislang nicht kommuniziert, jedoch startete ‚John Wick: Kapitel 2‘ eine Woche nach der US-Veröffentlichung in unseren Kinos. Wir sind damit also guter Dinge …