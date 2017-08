Am 2. September hätte TV-Koch Steffen Henssler die Nachfolge von Stefan Raab antreten sollen, nun wird der Show-Auftakt von ‚Schlag den Henssler‘ verschoben. Der Grund: Der Neo-Host hat sich beim Training einen Muskelfaserriss zugezogen!

Als neues Show-Aushängeschild tritt Steffen Henssler (‚Grill den Henssler‘) die Nachfolge von Kult-Entertainer Stefan Raab (‚TV total‘) beim deutschen Privatsender ProSieben an. Dessen Show ‚Schlag den Raab‘ wird mit neuem Titel und altem Konzept fortgeführt – mit dem TV-Koch in der Hauptrolle. Als unbezwingbar galt Raab in so gut wie allen Kategorien, ob Hobby-Bergfex und Kampfsport-Fan Henssler hier mithalten kann, bezweifeln die TV-Zuseher jedoch.

Am 2. September sollte uns der hochenergetische Koch und Arenen-Entertainer eines Besseren belehren, dann nämlich hätte die Premiere von ‚Schlag den Henssler‘ live über die Bildschirme flimmern sollen. Daraus wird jetzt aber vorerst nichts.

Henssler schlägt sich selbst

Mindestens vier Stunden lang hätte sich der 44-Jährige bei körperlich fordernden Spielen einem wagemutigen Herausforderer stellen sollen. Dieser Anforderung kann Henssler ob eines Muskelfaserrisses nun nicht gerecht werden – der Host hat sich bei Trainingseinheiten quasi selbst ausgeknockt. Notgedrungen wird das TV-Ereignis nun abgesagt, ein Ersatztermin wurde aber schon gefunden: Samstag, 30. September, 20.15 Uhr. „Macht Euch darauf gefasst: Bis Ende September werde ich wieder fit sein“, gibt sich Henssler selbstbewusst.

Von dieser Verletzung nicht betroffen ist übrigens die Ausstrahlung seiner letzten Ausgaben von ‚Grill den Henssler‘ – das erste von drei Sommer-Specials ging gestern Abend auf VOX über die Bühne.