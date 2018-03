Den 28. April haben sich Fans der ‚Star Wars‘-Reihe höchstwahrscheinlich schon lange rot im Kalender angestrichen. Warum? Denn an diesem Donnerstag erscheinen endlich die DVD- und die Blu-Ray-Fassungen von ‚Das Erwachen der Macht‘. Als besonderes Schmanker’l gilt aber nicht nur der Film selbst, sondern das zahlreiche Bonusmaterial, das sich auf den Silberlingen befindet.

Für ‚Star Wars‘-Fans (und solche, die es mit dem jüngsten Kapitel der Sternen-Saga noch werden möchten) steht mit dem 28. April ein ganz besonderer Tag an: Ab dann gibt es nämlich ‚Episode VII: Das Erwachen der Macht‘ endlich auch käuflich als DVD und Blu-Ray zu erwerben und kann auch zu Hause immer und immer wieder genossen werden. An den Kinokassen hat J.J. Abrams Sci-Fi-Blockbuster bekanntlich eingeschlagen wie ein Sternenzerstörer: Über 2 Milliarden (!) US-Dollar hat der Streifen eingespielt – und mit dem Erscheinen der offiziellen Heimkino-Discs, dürfte mindestens noch einmal so viel Kohle in die Börsen der Disney Company gespült werden.

Große Freude, vor allem auf die Making-of-Dokumentation!

Wie jede gute DVD / Blu-Ray, wartet auch ‚The Force Awakens‘ mit reichlich Bonusmaterial auf. Besonders groß ist die Freude auf den Dokumentarfilm ‚Geheimnisse hinter Das Erwachen der Macht‘. Dieser zeigt zum ersten Mal die Geschichte hinter der Entstehung des Films und beinhaltet neben umfangreichem Filmmaterial auch Exklusivinterviews mit den Schauspielern und Filmemachern. Auch erweiterte und verworfene Szenen werden Sie in der Bonussektion finden!

Finn (John Boyega), Rey (Daisy Ridley), Poe Dameron (Oscar Isaac) und BB-8 freuen sich, bei Ihnen daheim einzuziehen © Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios

Weiters gibt es Fakten rund um die Entwicklung des neuen Publikumslieblings BB-8 und die Entstehung der neuen Kreaturen, eine Drehbuchlesung der Schauspieler, die Entstehung von John Williams ‚Siebter Sinfonie‘ und vieles mehr. Eine Anschaffung der Discs zahlt sich also in jedem Fall aus und ist nicht nur für Science-Fiction-Enthusiasten eine Überlegung wert.

Alle Clips zur DVD- und Blu-Ray-Veröffentlichung gesammelt!

Um die Wartezeit auf den Erscheinungstag zu verkürzen, haben wir Ihnen sämtliche Clips zur DVD- bzw. Blu-Ray-Veröffentlichung zusammengetragen. Auch darin sehen Sie bereits den ein oder anderen Ausschnitt, den es in der Kinofassung so nicht zu sehen gab! Viel Vergnügen und MÖGE DIE MACHT MIT IHNEN SEIN.

Ein globales Phänomen kehrt zurück: ‚Das Erwachen der Macht‘ erscheint endlich auf DVD und Blu-Ray und wartet zahlreiches Bonusmaterial auf © Video: Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios

Ein etwas kürzerer TV-Spot zur Ankündigung der Heimkino-Discs © Video: Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios

Auf die Dokumentation ‚Die Geheimnisse hinter Das Erwachen der Macht‘ freuen wir uns schon ganz besonders! © Video: Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios

Der Schrotthaufen wird’s schon tun: Rey und Finn haben wohl noch nie etwas vom legendären Millenium Falcon gehört? © Video: Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios

Ich habe den Kompressor überbrückt: Rey weiß, wie man mit dem Hyperantrieb umgehen muss © Video: Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios

Titelheldin Rey erkennt recht schnell, dass sie mit Hilfe der Macht auch Sturmtruppler befehligen kann © Video: Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios

Imposante Luftschlachten mit dem X-Wing: Oscar Isaac spielt den „Wahnsinnspiloten“ Poe Dameron © Video: Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios

Daumen hoch: BB-8 und Finn müssen zwar erst warm werden, doch schon bald sind sie dicke Freunde © Video: Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios

Jediritter aufgepasst: Es gibt was zu gewinnen!

Wer jetzt Lust bekommen hat, in das ‚Star Wars‘-Universum einzutauchen, der ist bei uns goldrichtig. Wir verlosen, passend zur DVD- und Blu-Ray-Veröffentlichung des Sci-Fi-Blockbusters nämlich coole Fan-Pakete – die auch bereits den nagelneuen Film beinhalten! Mitmachen könnt ihr HIER – es zahlt sich aus, versprochen :-)